https://ria.ru/20240722/intervaly-1961166346.html

На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения

На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.07.2024

На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения

На Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:27

2024-07-22T11:27

2024-07-22T11:27

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240719/moskva-1960660567.html

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