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На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.07.2024
На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:27
2024-07-22T11:27
2024-07-22T11:27
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.
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москва
На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути