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В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ
Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:28
2024-07-22T14:28
2024-07-22T14:28
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl."M120K Rak входит в ряды самых современных западных аналогов, используемых в этом конфликте. Украины впечатлены скорострельностью польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными", — говорится в материале.Журналист указал, что украинские силы потеряли самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak, которые ранее Польша передала ВСУ в качестве военной помощи.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html
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В мире, Польша, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Политика
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ
interia.pl: ВС России уничтожили ценную для ВСУ польскую технику