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В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
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14:28 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ
Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:28
2024-07-22T14:28
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl."M120K Rak входит в ряды самых современных западных аналогов, используемых в этом конфликте. Украины впечатлены скорострельностью польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными", — говорится в материале.Журналист указал, что украинские силы потеряли самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak, которые ранее Польша передала ВСУ в качестве военной помощи.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html
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в мире, польша, украина, россия, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, политика
В мире, Польша, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Политика
В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ

interia.pl: ВС России уничтожили ценную для ВСУ польскую технику

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl.
«
"M120K Rak входит в ряды самых современных западных аналогов, используемых в этом конфликте. Украины впечатлены скорострельностью польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными", — говорится в материале.
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Журналист указал, что украинские силы потеряли самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak, которые ранее Польша передала ВСУ в качестве военной помощи.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
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