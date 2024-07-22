https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html

В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ

В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

В Польше пожаловались на уничтожение техники, переданной ВСУ

Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:28

2024-07-22T14:28

2024-07-22T14:28

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО, сообщает портал interia.pl."M120K Rak входит в ряды самых современных западных аналогов, используемых в этом конфликте. Украины впечатлены скорострельностью польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными", — говорится в материале.Журналист указал, что украинские силы потеряли самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak, которые ранее Польша передала ВСУ в качестве военной помощи.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html

https://ria.ru/20240722/syrskiy-1961174285.html

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