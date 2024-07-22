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Обвиняемый в шпионаже француз жил в гостинице в Москве - РИА Новости, 22.07.2024
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05:15 22.07.2024
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Обвиняемый в шпионаже француз жил в гостинице в Москве
Обвиняемый в шпионаже француз жил в гостинице в Москве - РИА Новости, 22.07.2024
Обвиняемый в шпионаже француз жил в гостинице в Москве
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, проживал в гостинице в Москве и не имел постоянного места жительства,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:15
2024-07-22T05:15
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, проживал в гостинице в Москве и не имел постоянного места жительства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Был установлен факт временного проживания Винатье* в гостинице, ему так было удобнее для рабочих встреч. Сам же обвиняемый не имел постоянного места жительства на территории РФ", - рассказал собеседник агентства. Собеседник также уточнил, что у супруги Винатье* есть квартира в Москве и она не возражала, чтобы ее муж в случае избрания домашнего ареста проживал у нее. "Соответствующее подтверждение было представлено суду при рассмотрении вопроса об избрании тому меры пресечения", - добавил он. Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В суде француз признал вину и раскаялся. На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье* сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога. Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html
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россия, москва, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Обвиняемый в шпионаже француз жил в гостинице в Москве

Француз Винатье, признанный иноагентом, проживал в гостинице в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, проживал в гостинице в Москве и не имел постоянного места жительства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Был установлен факт временного проживания Винатье* в гостинице, ему так было удобнее для рабочих встреч. Сам же обвиняемый не имел постоянного места жительства на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
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Собеседник также уточнил, что у супруги Винатье* есть квартира в Москве и она не возражала, чтобы ее муж в случае избрания домашнего ареста проживал у нее. "Соответствующее подтверждение было представлено суду при рассмотрении вопроса об избрании тому меры пресечения", - добавил он.
Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
В суде француз признал вину и раскаялся. На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье* сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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