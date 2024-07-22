https://ria.ru/20240722/guljaeva-1961222803.html

В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой

В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой - РИА Новости, 22.07.2024

В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой

Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:23

2024-07-22T14:23

2024-07-22T14:23

культура

москва

нина гуляева

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в больнице. Ранее источник сообщил РИА Новости, что старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева госпитализирована в ГКБ №52 в связи с ухудшившимся состоянием. "Пациентка находится в отделении хирургии, состояние общее средней тяжести. Температура утром – 36,2 градуса", - рассказали в больнице. Гуляевой 93 года. Она родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1987 года, после разделения МХАТа, служит в МХТ, где сыграла несколько десятков ролей. Принимала участие в озвучании фильмов "Алые паруса" (Ассоль), "Руслан и Людмила" (Людмила), мультфильмов "Золотые колосья", "Буратино", "Пастушка и трубочист", "Русалочка", "Капризная принцесса" и других.

https://ria.ru/20230914/artist-1896410335.html

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москва, нина гуляева