https://ria.ru/20240722/guljaeva-1961222803.html
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой - РИА Новости, 22.07.2024
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой
Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:23
2024-07-22T14:23
2024-07-22T14:23
культура
москва
нина гуляева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19079/57/190795720_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_24491b4533fe759e9eeff05f57a8ed82.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в больнице. Ранее источник сообщил РИА Новости, что старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева госпитализирована в ГКБ №52 в связи с ухудшившимся состоянием. "Пациентка находится в отделении хирургии, состояние общее средней тяжести. Температура утром – 36,2 градуса", - рассказали в больнице. Гуляевой 93 года. Она родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1987 года, после разделения МХАТа, служит в МХТ, где сыграла несколько десятков ролей. Принимала участие в озвучании фильмов "Алые паруса" (Ассоль), "Руслан и Людмила" (Людмила), мультфильмов "Золотые колосья", "Буратино", "Пастушка и трубочист", "Русалочка", "Капризная принцесса" и других.
https://ria.ru/20230914/artist-1896410335.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19079/57/190795720_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c8db6f499dcad0c369a65413ee4cfd2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нина гуляева
Культура, Москва, Нина Гуляева
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой
Состояние народной артистки Гуляевой средней тяжести, сообщили в больнице
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева госпитализирована в ГКБ №52 в связи с ухудшившимся состоянием.
«
"Пациентка находится в отделении хирургии, состояние общее средней тяжести. Температура утром – 36,2 градуса", - рассказали в больнице.
Гуляевой 93 года. Она родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1987 года, после разделения МХАТа, служит в МХТ, где сыграла несколько десятков ролей. Принимала участие в озвучании фильмов "Алые паруса" (Ассоль), "Руслан и Людмила" (Людмила), мультфильмов "Золотые колосья", "Буратино", "Пастушка и трубочист", "Русалочка", "Капризная принцесса" и других.