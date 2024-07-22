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В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой - РИА Новости, 22.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/guljaeva-1961222803.html
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой - РИА Новости, 22.07.2024
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой
Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:23
2024-07-22T14:23
культура
москва
нина гуляева
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в больнице. Ранее источник сообщил РИА Новости, что старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева госпитализирована в ГКБ №52 в связи с ухудшившимся состоянием. "Пациентка находится в отделении хирургии, состояние общее средней тяжести. Температура утром – 36,2 градуса", - рассказали в больнице. Гуляевой 93 года. Она родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1987 года, после разделения МХАТа, служит в МХТ, где сыграла несколько десятков ролей. Принимала участие в озвучании фильмов "Алые паруса" (Ассоль), "Руслан и Людмила" (Людмила), мультфильмов "Золотые колосья", "Буратино", "Пастушка и трубочист", "Русалочка", "Капризная принцесса" и других.
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москва, нина гуляева
Культура, Москва, Нина Гуляева
В больнице рассказали о состоянии народной артистки Гуляевой

Состояние народной артистки Гуляевой средней тяжести, сообщили в больнице

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНародная артистка России Нина Гуляева на дне рождения МХТ имени А.П.Чехова
Народная артистка России Нина Гуляева на дне рождения МХТ имени А.П.Чехова - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Гуляева, госпитализированная в Городскую клиническую больницу №52, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева госпитализирована в ГКБ №52 в связи с ухудшившимся состоянием.
«
"Пациентка находится в отделении хирургии, состояние общее средней тяжести. Температура утром – 36,2 градуса", - рассказали в больнице.
Гуляевой 93 года. Она родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1987 года, после разделения МХАТа, служит в МХТ, где сыграла несколько десятков ролей. Принимала участие в озвучании фильмов "Алые паруса" (Ассоль), "Руслан и Людмила" (Людмила), мультфильмов "Золотые колосья", "Буратино", "Пастушка и трубочист", "Русалочка", "Капризная принцесса" и других.
Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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14 сентября 2023, 20:34
 
КультураМоскваНина Гуляева
 
 
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