https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис - РИА Новости, 22.07.2024
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:51
2024-07-22T22:51
2024-07-22T22:51
политика
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить... председателем комиссии Государственного Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" - Губернатора Мурманской области Чибиса А.В.", - указано в документе.
https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь"