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Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис - РИА Новости, 22.07.2024
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22:51 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис - РИА Новости, 22.07.2024
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:51
2024-07-22T22:51
политика
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить... председателем комиссии Государственного Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" - Губернатора Мурманской области Чибиса А.В.", - указано в документе.
https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html
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политика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис

Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира Путина.
Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов.
«
"Назначить... председателем комиссии Государственного Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" - Губернатора Мурманской области Чибиса А.В.", - указано в документе.
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ПолитикаМурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
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