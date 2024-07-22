https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html

Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис

Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис - РИА Новости, 22.07.2024

Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:51

2024-07-22T22:51

2024-07-22T22:51

политика

мурманская область

россия

андрей чибис

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_0:11:3141:1778_1920x0_80_0_0_6d8764456cd0626d6b158ca419bec2b7.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению "Северный морской путь", следует из указа президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить... председателем комиссии Государственного Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" - Губернатора Мурманской области Чибиса А.В.", - указано в документе.

https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин