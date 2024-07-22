https://ria.ru/20240722/gosduma-1961227659.html
В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов
В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов
Гост для всех квестов должен быть введен в России, заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, комментируя РИА Новости инцидент в Махачкале, где РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:41
2024-07-22T14:41
2024-07-22T15:55
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
пожар в квест-парке в махачкале
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гост для всех квестов должен быть введен в России, заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, комментируя РИА Новости инцидент в Махачкале, где во время пожара на квесте погибли две девушки. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщало, что около 2.00 произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В результате возгорания погибли две посетительницы. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса."Сделать квесты более безопасными поможет введение обязательного ГОСТа для всех видов таких развлечений. В 2024 году уже был введен стандарт для квестов с участием детей. Теперь нужно создать такой же и для взрослых", - сказала депутат. Она напомнила, что благодаря усилиям правительства РФ и российского федерального агентства по стандартизации удалось утвердить ГОСТ по организации квестов и работы квест-рума для несовершеннолетних. "Потому что до недавнего времени было очень много несчастных случаев с переломами позвоночников или с возгораниями. В частности "детский" ГОСТ запрещает использование на квесте открытого огня, заковывание, привязывание, связывание, использование пил, любого оружия, топоров, горючих и химических веществ. Что касается участия взрослых, тех, кто старше 18 лет, этот вопрос был дискуссионный и буквально весной мы говорили о необходимости обязательного ГОСТА для всех квестов. Если мои коллеги выступят с законодательной инициативой, то, безусловно, ее можно рассмотреть и проработать", – отметила Стенякина.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961192550.html
https://ria.ru/20240410/kvest-1939141457.html
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общество, россия, махачкала, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, пожар в квест-парке в махачкале
Общество, Россия, Махачкала, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Пожар в квест-парке в Махачкале
В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов
Депутат Стенякина призвала ввести ГОСТ для всех квестов в России
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гост для всех квестов должен быть введен в России, заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, комментируя РИА Новости инцидент в Махачкале, где во время пожара на квесте погибли две девушки.
В понедельник управление СК
РФ по Дагестану сообщало, что около 2.00 произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова
. В результате возгорания погибли две посетительницы. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.
"Сделать квесты более безопасными поможет введение обязательного ГОСТа для всех видов таких развлечений. В 2024 году уже был введен стандарт для квестов с участием детей. Теперь нужно создать такой же и для взрослых", - сказала депутат.
Она напомнила, что благодаря усилиям правительства РФ и российского федерального агентства по стандартизации удалось утвердить ГОСТ по организации квестов и работы квест-рума для несовершеннолетних.
"Потому что до недавнего времени было очень много несчастных случаев с переломами позвоночников или с возгораниями. В частности "детский" ГОСТ запрещает использование на квесте открытого огня, заковывание, привязывание, связывание, использование пил, любого оружия, топоров, горючих и химических веществ. Что касается участия взрослых, тех, кто старше 18 лет, этот вопрос был дискуссионный и буквально весной мы говорили о необходимости обязательного ГОСТА для всех квестов. Если мои коллеги выступят с законодательной инициативой, то, безусловно, ее можно рассмотреть и проработать", – отметила Стенякина.