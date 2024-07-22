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В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ - РИА Новости, 22.07.2024
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11:36 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/gosduma-1961167953.html
В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ
В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ
В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы "мягкого" регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:36
2024-07-22T11:36
александр хинштейн
владимир путин
госдума рф
общество
технологии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы "мягкого" регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Планируем нормы "мягкого" регулирования ИИ закрепить в отдельном законе, сделав так, чтобы не навредить развитию перспективной отрасли", - написал депутат. Он отметил, что на сегодняшний день ИИ практически не регулируется на законодательном уровне, а лишь косвенно упоминается в законах. "Внедрение ИИ в госуправление отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных" и указу Владимира Путина о поправках к Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - добавил депутат.
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александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, общество, технологии
Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Технологии
В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ

Хинштейн: нормы "мягкого" регулирования ИИ не должны навредить развитию отрасли

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы "мягкого" регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"Планируем нормы "мягкого" регулирования ИИ закрепить в отдельном законе, сделав так, чтобы не навредить развитию перспективной отрасли", - написал депутат.
Он отметил, что на сегодняшний день ИИ практически не регулируется на законодательном уровне, а лишь косвенно упоминается в законах.
"Внедрение ИИ в госуправление отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных" и указу Владимира Путина о поправках к Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - добавил депутат.
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Александр ХинштейнВладимир ПутинГосдума РФОбществоТехнологии
 
 
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