https://ria.ru/20240722/gosduma-1961167953.html

В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ

В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуме планируют разработать нормы мягкого регулирования ИИ

В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы "мягкого" регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:36

2024-07-22T11:36

2024-07-22T11:36

александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

общество

технологии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы "мягкого" регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Планируем нормы "мягкого" регулирования ИИ закрепить в отдельном законе, сделав так, чтобы не навредить развитию перспективной отрасли", - написал депутат. Он отметил, что на сегодняшний день ИИ практически не регулируется на законодательном уровне, а лишь косвенно упоминается в законах. "Внедрение ИИ в госуправление отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных" и указу Владимира Путина о поправках к Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html

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александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, общество, технологии