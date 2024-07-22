https://ria.ru/20240722/gorlovka-1961128752.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:43

2024-07-22T08:43

2024-07-22T08:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная горловчанка", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник в 6:10 украинский беспилотник сбросил один снаряд на Никитовский район Горловки, в 7:10 ВСУ обстреляли этот же район из артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

https://ria.ru/20240722/svo-1961126059.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия