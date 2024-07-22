https://ria.ru/20240722/gorlovka-1961128752.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:43
2024-07-22T08:43
2024-07-22T08:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная горловчанка", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник в 6:10 украинский беспилотник сбросил один снаряд на Никитовский район Горловки, в 7:10 ВСУ обстреляли этот же район из артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
https://ria.ru/20240722/svo-1961126059.html
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РИА Новости
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В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница
В Горловке из-за обстрела ВСУ жилого массива пострадала женщина