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В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/gorlovka-1961128752.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:43
2024-07-22T08:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная горловчанка", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник в 6:10 украинский беспилотник сбросил один снаряд на Никитовский район Горловки, в 7:10 ВСУ обстреляли этот же район из артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
https://ria.ru/20240722/svo-1961126059.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала мирная жительница

В Горловке из-за обстрела ВСУ жилого массива пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная горловчанка", - написал он.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ
Вчера, 20:19
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник в 6:10 украинский беспилотник сбросил один снаряд на Никитовский район Горловки, в 7:10 ВСУ обстреляли этот же район из артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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