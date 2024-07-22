https://ria.ru/20240722/glava-1961342872.html

Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа

Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа - РИА Новости, 22.07.2024

Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник пыталась заверить американских конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать по делу о... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:17

2024-07-22T23:17

2024-07-22T23:17

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник пыталась заверить американских конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать по делу о покушении на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, однако законодатели сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству. Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом. В частности, в ходе заседания конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц напрямую спросил Читл о том, что она пытается скрывать от законодателей и общественности. "Что вы скрываете? Ведь вы делаете ситуацию только хуже", - заявил он главе ведомства. "Я не скрываю", - заверила Читл конгрессмена. Несмотря на попытки главы Секретной службы убедить законодателей в искренности своего выступления, руководство комитета заявило о недоверии к ней. "Я думаю, что директор утратила доверие конгресса в очень важный и болезненный момент истории этой страны", - заявил в заключительном слове руководящий член комитета, демократ Джейми Раскин. Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, в свою очередь, более категорично высказался о Читл. "Мы не верим, причем не только в конгрессе. Не думаю, что американцы сегодня пойдут спать, испытывая доверие к тому, что Секретная служба наилучшим образом защищает президента Байдена", - заявил Комер. Он добавил, что даже возможная отставка Читл не сможет восстановить доверие к возглавляемому ей ведомству. Также в палату представителей США внесли резолюцию о немедленном прекращении полномочий Читл. В понедельник Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-22T23:17 true PT2M30S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа