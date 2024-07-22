Рейтинг@Mail.ru
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/glava-1961342872.html
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа
Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник пыталась заверить американских конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать по делу о... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:17
2024-07-22T23:17
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник пыталась заверить американских конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать по делу о покушении на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, однако законодатели сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству. Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом. В частности, в ходе заседания конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц напрямую спросил Читл о том, что она пытается скрывать от законодателей и общественности. "Что вы скрываете? Ведь вы делаете ситуацию только хуже", - заявил он главе ведомства. "Я не скрываю", - заверила Читл конгрессмена. Несмотря на попытки главы Секретной службы убедить законодателей в искренности своего выступления, руководство комитета заявило о недоверии к ней. "Я думаю, что директор утратила доверие конгресса в очень важный и болезненный момент истории этой страны", - заявил в заключительном слове руководящий член комитета, демократ Джейми Раскин. Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, в свою очередь, более категорично высказался о Читл. "Мы не верим, причем не только в конгрессе. Не думаю, что американцы сегодня пойдут спать, испытывая доверие к тому, что Секретная служба наилучшим образом защищает президента Байдена", - заявил Комер. Он добавил, что даже возможная отставка Читл не сможет восстановить доверие к возглавляемому ей ведомству. Также в палату представителей США внесли резолюцию о немедленном прекращении полномочий Читл. В понедельник Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
https://ria.ru/20240722/tramp-1961290669.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-22T23:17
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа

В США не верят, что шефу Секретной службы нечего скрывать о покушении на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник пыталась заверить американских конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать по делу о покушении на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, однако законодатели сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству.
Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом.
В частности, в ходе заседания конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц напрямую спросил Читл о том, что она пытается скрывать от законодателей и общественности.
"Что вы скрываете? Ведь вы делаете ситуацию только хуже", - заявил он главе ведомства.
"Я не скрываю", - заверила Читл конгрессмена.
Несмотря на попытки главы Секретной службы убедить законодателей в искренности своего выступления, руководство комитета заявило о недоверии к ней.
"Я думаю, что директор утратила доверие конгресса в очень важный и болезненный момент истории этой страны", - заявил в заключительном слове руководящий член комитета, демократ Джейми Раскин.
Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, в свою очередь, более категорично высказался о Читл.
«
"Мы не верим, причем не только в конгрессе. Не думаю, что американцы сегодня пойдут спать, испытывая доверие к тому, что Секретная служба наилучшим образом защищает президента Байдена", - заявил Комер.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
16 июля, 02:06
Он добавил, что даже возможная отставка Читл не сможет восстановить доверие к возглавляемому ей ведомству.
Также в палату представителей США внесли резолюцию о немедленном прекращении полномочий Читл.
В понедельник Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба знала о подозрительном человеке перед стрельбой в Трампа
Вчера, 17:49
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала