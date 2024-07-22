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Глава МИД Австрии исключил возможность отправки солдат на Украину
Глава МИД Австрии исключил возможность отправки солдат на Украину - РИА Новости, 22.07.2024
Глава МИД Австрии исключил возможность отправки солдат на Украину
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt исключил возможность отправки солдат, полицейских или гражданских служащих из своей... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:20
2024-07-22T13:20
2024-07-22T13:20
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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt исключил возможность отправки солдат, полицейских или гражданских служащих из своей страны на Украину во время конфликта. "Что касается Австрии, то я в любом случае исключаю, что мы ...будем отправлять на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих", - сказал министр, отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение, которое в ближайшее время должен рассмотреть ЕС, - о том, должно ли обучение украинских солдат в будущем проходить также в зоне боевых действий. Австрийский министр отметил, что он не хочет предвосхищать дискуссии, потому что среди стран-членов до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. "В любом случае, я отношусь к этому скептически. Что бы произошло, если бы французские или голландские солдаты погибли в результате российских атак на Украине? Будет ли тогда действовать обязательство о взаимопомощи по статье 5? Как бы на это отреагировал Запад?" - добавил Шалленберг. В рамках статьи 5 договора НАТО существует обязательство каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению.
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в мире, украина, австрия, александер шалленберг, welt, евросоюз, нато
В мире, Украина, Австрия, Александер Шалленберг, Welt, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Австрии исключил возможность отправки солдат на Украину
Шалленберг исключил отправку республикой солдат и полицейских на Украину
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt исключил возможность отправки солдат, полицейских или гражданских служащих из своей страны на Украину во время конфликта.
«
"Что касается Австрии, то я в любом случае исключаю, что мы ...будем отправлять на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих", - сказал министр, отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение, которое в ближайшее время должен рассмотреть ЕС, - о том, должно ли обучение украинских солдат в будущем проходить также в зоне боевых действий.
Австрийский министр отметил, что он не хочет предвосхищать дискуссии, потому что среди стран-членов до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
"В любом случае, я отношусь к этому скептически. Что бы произошло, если бы французские или голландские солдаты погибли в результате российских атак на Украине? Будет ли тогда действовать обязательство о взаимопомощи по статье 5? Как бы на это отреагировал Запад?" - добавил Шалленберг.
В рамках статьи 5 договора НАТО существует обязательство каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению.