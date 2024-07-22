https://ria.ru/20240722/gladkov-1961173284.html
Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне
Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне - РИА Новости, 22.07.2024
Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:07
2024-07-22T12:07
2024-07-22T12:07
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общество
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне с целью уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения. "Там, где обстановка резко ухудшается, предложение выехать в пункты временного размещения. Работа должна быть ежедневно проводиться, потому что ситуация в Шебекино, ситуация в Белгородском районе, ситуация в Борисовском, в Грайворонском районах лучше на сегодняшний день не стала. Очень большое количество раненых, самое страшное, много погибших, поэтому работа должна проводиться ежедневно", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Глава области уточнил, что главы муниципалитетов и сельских поселений должны информировать жителей о возможности вывезти детей в летние лагеря. Для семей предлагается выезд в пункты временного размещения. Губернатор поручил начальнику управления региональной безопасности области Евгению Воробьёву ежедневно докладывать о количестве оставшихся жителей в каждом населенном пункте, числе лежачих больных и детей. "Как вы мне сообщаете по 14 населенным пунктам… То же самое, эта работа сейчас должна быть хотя бы по 15-километровой зоне. В обстреливаемых территориях она должна вами собираться. Чтобы мы видели, проводят главы эту работу, проводят главы сельских администраций или нам нужно немножко подтолкнуть", - заявил Гладков.
https://radiosputnik.ru/20240528/belgorod-1948950726.html
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общество, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне
Гладков поручил ежедневно обходить дома и уговаривать жителей уехать