https://ria.ru/20240722/flot-1961278314.html

День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий - РИА Новости, 22.07.2024

День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:06

2024-07-22T17:06

2024-07-22T17:06

безопасность

новороссийск

краснодарский край

россия

день военно-морского флота

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в администрации города. "В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что при этом во внутригородских районах организуют возложения цветов. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

https://ria.ru/20240511/novorossiysk-1945202840.html

новороссийск

краснодарский край

россия

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безопасность, новороссийск, краснодарский край, россия, день военно-морского флота