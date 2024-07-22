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День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий - РИА Новости, 22.07.2024
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
безопасность
новороссийск
краснодарский край
россия
день военно-морского флота
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в администрации города. "В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что при этом во внутригородских районах организуют возложения цветов. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
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безопасность, новороссийск, краснодарский край, россия, день военно-морского флота
Безопасность, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, День Военно-Морского Флота
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День ВМФ в Новороссийске пройдет без массовых мероприятий в целях безопасности