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День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий - РИА Новости, 22.07.2024
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17:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/flot-1961278314.html
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий - РИА Новости, 22.07.2024
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
безопасность
новороссийск
краснодарский край
россия
день военно-морского флота
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в администрации города. "В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что при этом во внутригородских районах организуют возложения цветов. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
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безопасность, новороссийск, краснодарский край, россия, день военно-морского флота
Безопасность, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, День Военно-Морского Флота
День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

День ВМФ в Новороссийске пройдет без массовых мероприятий в целях безопасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарусник "Крузенштерн" в порту Новороссийска
Парусник Крузенштерн в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парусник "Крузенштерн" в порту Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота в Новороссийске в Краснодарском крае пройдет без торжественных мероприятий из соображений безопасности, сообщили журналистам в администрации города.
«
"В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что при этом во внутригородских районах организуют возложения цветов.
День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
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