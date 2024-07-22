https://ria.ru/20240722/festival-1961333797.html
В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль
В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 22.07.2024
В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль
Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль открылся в понедельник, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:49
2024-07-22T21:49
2024-07-22T21:49
культура
россия
санкт-петербург
игорь бутман
юрий башмет
александр беглов
солисты москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль открылся в понедельник, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Северной столице стартовал Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль, участниками которого станут порядка 500 музыкантов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении. На открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича губернатор города Александр Беглов приветствовал джазменов, зрителей и инициатора проекта - Народного артиста РФ Игоря Бутмана. На открытии выступают Московский джазовый оркестр Бутмана и камерный ансамбль "Солисты Москвы" Юрия Башмета. Артисты представляют уникальную совместную программу, в которой сочетаются джаз и классика. "У нас открывается первый международный Санкт-Петербургский фестиваль джаза. На приглашение принять в нем участие откликнулись сотни мастеров из разных уголков мира. Это лишний раз доказывает, что у джаза, у музыки нет границ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, Северная столица не случайно выбрана ими в качестве площадки фестиваля. Правительство Петербурга также поддержало его проведение. "Петербург и джаз неразделимы. Это признают в нашей стране и за рубежом. Игорь Бутман и Юрий Башмет сделали всем нам подарок. Джаз созвучен нашему городу, его жителям, улицам и площадям. Декорации Петербурга - уже музыка и красота", - сказал губернатор. С 23 по 27 июля концерты фестиваля пройдут в Юсуповском саду с участием российских и зарубежных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Многие площадки в рамках фестиваля будут бесплатными для посещения. В частности, с 23 по 27 июля общедоступными площадками фестиваля станут Площадь Искусств, парк "Озеро Долгое", Севкабель Порт и Таврический сад. В числе хедлайнеров фестиваля - Московский джазовый оркестр и маэстро Игорь Бутман, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и дирижер Юрий Башмет, а также Хибла Герзмава, Лариса Долина, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Даниил Крамер. В рамках фестиваля кроме концертной запланирована клубная программа, а также мастер-классы, лекции, творческие встречи, фотовыставка. Первый Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 22 по 28 июля.
https://ria.ru/20240604/dzhaz-1950497189.html
https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, игорь бутман, юрий башмет, александр беглов, солисты москвы
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Александр Беглов, Солисты Москвы
В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль
В Санкт-Петербурге стартовал первый международный джазовый фестиваль
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости.
Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль открылся в понедельник, сообщила
пресс-служба администрации губернатора города.
"В Северной столице стартовал Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль, участниками которого станут порядка 500 музыкантов из России
, стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
На открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича губернатор города Александр Беглов
приветствовал джазменов, зрителей и инициатора проекта - Народного артиста РФ Игоря Бутмана
. На открытии выступают Московский джазовый оркестр Бутмана и камерный ансамбль "Солисты Москвы
" Юрия Башмета
. Артисты представляют уникальную совместную программу, в которой сочетаются джаз и классика.
"У нас открывается первый международный Санкт-Петербургский фестиваль джаза. На приглашение принять в нем участие откликнулись сотни мастеров из разных уголков мира. Это лишний раз доказывает, что у джаза, у музыки нет границ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Северная столица не случайно выбрана ими в качестве площадки фестиваля. Правительство Петербурга также поддержало его проведение.
"Петербург и джаз неразделимы. Это признают в нашей стране и за рубежом. Игорь Бутман и Юрий Башмет сделали всем нам подарок. Джаз созвучен нашему городу, его жителям, улицам и площадям. Декорации Петербурга - уже музыка и красота", - сказал губернатор.
С 23 по 27 июля концерты фестиваля пройдут в Юсуповском саду с участием российских и зарубежных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Многие площадки в рамках фестиваля будут бесплатными для посещения. В частности, с 23 по 27 июля общедоступными площадками фестиваля станут Площадь Искусств, парк "Озеро Долгое", Севкабель Порт и Таврический сад. В числе хедлайнеров фестиваля - Московский джазовый оркестр и маэстро Игорь Бутман, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и дирижер Юрий Башмет, а также Хибла Герзмава
, Лариса Долина
, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема
, Варвара Убель, Даниил Крамер
.
В рамках фестиваля кроме концертной запланирована клубная программа, а также мастер-классы, лекции, творческие встречи, фотовыставка.
Первый Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 22 по 28 июля.