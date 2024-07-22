https://ria.ru/20240722/falkov-1961308440.html
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой - РИА Новости, 22.07.2024
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:52
2024-07-22T18:52
2024-07-22T18:52
общество
россия
валерий фальков
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887734_0:39:2989:1720_1920x0_80_0_0_7d8436505ebdb1f3516aca359a0a378b.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "То, что нас беспокоит в рамках обновленной системы высшего образования, то, что, безусловно, нужно определенным образом решать, это, конечно, ситуация с тем, что во многих вузах мы невольно поощряем многостаночников, когда преподаватель читает больше двух-трех дисциплин, вынужден читать", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю. По его словам, все, кто работает в системе образования, понимают, что один преподаватель не может быть одинаково квалифицированным специалистом, к примеру, по восьми дисциплинам сразу.
https://ria.ru/20240514/obuchenie-1945888813.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887734_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_7ef777d03ebe35631891b940e274ff9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
Фальков: надо решать проблему преподавания педагогами сразу нескольких предметов