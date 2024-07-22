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Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой - РИА Новости, 22.07.2024
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18:52 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/falkov-1961308440.html
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой - РИА Новости, 22.07.2024
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:52
2024-07-22T18:52
общество
россия
валерий фальков
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "То, что нас беспокоит в рамках обновленной системы высшего образования, то, что, безусловно, нужно определенным образом решать, это, конечно, ситуация с тем, что во многих вузах мы невольно поощряем многостаночников, когда преподаватель читает больше двух-трех дисциплин, вынужден читать", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю. По его словам, все, кто работает в системе образования, понимают, что один преподаватель не может быть одинаково квалифицированным специалистом, к примеру, по восьми дисциплинам сразу.
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общество, россия, валерий фальков, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой

Фальков: надо решать проблему преподавания педагогами сразу нескольких предметов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"То, что нас беспокоит в рамках обновленной системы высшего образования, то, что, безусловно, нужно определенным образом решать, это, конечно, ситуация с тем, что во многих вузах мы невольно поощряем многостаночников, когда преподаватель читает больше двух-трех дисциплин, вынужден читать", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.
По его словам, все, кто работает в системе образования, понимают, что один преподаватель не может быть одинаково квалифицированным специалистом, к примеру, по восьми дисциплинам сразу.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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