https://ria.ru/20240722/falkov-1961308440.html

Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой

Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой - РИА Новости, 22.07.2024

Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой

Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:52

2024-07-22T18:52

2024-07-22T18:52

общество

россия

валерий фальков

госдума рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во многих вузах есть преподаватели, которые вынуждены читать больше двух-трех дисциплин, эту проблему нужно решать, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "То, что нас беспокоит в рамках обновленной системы высшего образования, то, что, безусловно, нужно определенным образом решать, это, конечно, ситуация с тем, что во многих вузах мы невольно поощряем многостаночников, когда преподаватель читает больше двух-трех дисциплин, вынужден читать", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю. По его словам, все, кто работает в системе образования, понимают, что один преподаватель не может быть одинаково квалифицированным специалистом, к примеру, по восьми дисциплинам сразу.

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общество, россия, валерий фальков, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)