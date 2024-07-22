https://ria.ru/20240722/falkov-1961283737.html
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов - РИА Новости, 22.07.2024
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:21
2024-07-22T17:21
2024-07-22T18:22
валерий фальков
общество
общежития
россия
жилье
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него."Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.Он пояснил, что юридически, такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.
https://ria.ru/20240722/obschezhitie-1961275808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, общество, общежития, россия, жилье, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Валерий Фальков, Общество, Общежития, Россия, Жилье, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Фальков: должен быть еще один статус жилья для студентов, отличный от общежития