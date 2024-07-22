https://ria.ru/20240722/falkov-1961283737.html

Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов

Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов - РИА Новости, 22.07.2024

Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:21

2024-07-22T17:21

2024-07-22T18:22

валерий фальков

общество

общежития

россия

жилье

госдума рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него."Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.Он пояснил, что юридически, такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.

https://ria.ru/20240722/obschezhitie-1961275808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий фальков, общество, общежития, россия, жилье, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента