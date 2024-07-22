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Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов - РИА Новости, 22.07.2024
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17:21 22.07.2024 (обновлено: 18:22 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/falkov-1961283737.html
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов - РИА Новости, 22.07.2024
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:21
2024-07-22T18:22
валерий фальков
общество
общежития
россия
жилье
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него."Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.Он пояснил, что юридически, такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.
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валерий фальков, общество, общежития, россия, жилье, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Валерий Фальков, Общество, Общежития, Россия, Жилье, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов

Фальков: должен быть еще один статус жилья для студентов, отличный от общежития

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Студенты в общежитии
Студенты в общежитии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Студенты в общежитии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него.
«
"Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", - сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.
Он пояснил, что юридически, такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.
Здание общежития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Валерий ФальковОбществоОбщежитияРоссияЖильеГосдума РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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