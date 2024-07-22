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Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье - РИА Новости, 22.07.2024
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Культура
 
23:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/fadeev-1961342684.html
Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье
Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье - РИА Новости, 22.07.2024
Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье
Музыкальный продюсер Максим Фадеев после комментария Натальи Чистяковой-Ионовой о концерте в Красноярске принес ей соболезнования в связи со смертью ее бабушки, РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:17
2024-07-22T23:17
культура
красноярск
максим фадеев
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев после комментария Натальи Чистяковой-Ионовой о концерте в Красноярске принес ей соболезнования в связи со смертью ее бабушки, но отметил, что проект "Глюк'oZa" должен существовать в том виде, в котором он его задумал. Ранее Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных. Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса: Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Фадеевым. "Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк'Oza, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал", - написал он в своем Telegram-канале. Фадеев рассказал, что знает Ионову с 13 лет. Он заявил, что начал работать с ней, когда сама Ионова и ее семья находились в тяжелой жизненной ситуации. По словам продюсера, после карьерного взлета певицы бабушка Ионовой благодарила его "за спасение их семьи". Фадеев также написал, что много лет относился к Ионовой как к дочке, но шесть лет назад "произошли события", из-за которых он перестал общаться с ее семьей. "Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила", - добавил он. При этом Фадеев обвинил исполнительницу в "манипуляциях и вранье". Продюсер признался, что "привык к нападкам" со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.
https://ria.ru/20240721/ionova-1961046832.html
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красноярск, максим фадеев, глюкоза (наталья ионова)
Культура, Красноярск, Максим Фадеев, Глюкоза (Наталья Ионова)
Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье

Фадеев ответил Ионовой, что проект "Глюк'oZa" будет таким, каким он его задумал

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксим Фадеев
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Максим Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев после комментария Натальи Чистяковой-Ионовой о концерте в Красноярске принес ей соболезнования в связи со смертью ее бабушки, но отметил, что проект "Глюк'oZa" должен существовать в том виде, в котором он его задумал.
Ранее Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных. Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса: Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Фадеевым.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Фадеев сделал заявление после сообщений о неадекватном выступлении Ионовой
21 июля, 15:46
"Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк'Oza, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал", - написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев рассказал, что знает Ионову с 13 лет. Он заявил, что начал работать с ней, когда сама Ионова и ее семья находились в тяжелой жизненной ситуации. По словам продюсера, после карьерного взлета певицы бабушка Ионовой благодарила его "за спасение их семьи". Фадеев также написал, что много лет относился к Ионовой как к дочке, но шесть лет назад "произошли события", из-за которых он перестал общаться с ее семьей.
«
"Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила", - добавил он. При этом Фадеев обвинил исполнительницу в "манипуляциях и вранье".
Продюсер признался, что "привык к нападкам" со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.
Певица Глюкоза - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В ГД не получали обращений по поводу выступления Глюк'oZы в Красноярске
Вчера, 16:50
 
КультураКрасноярскМаксим ФадеевГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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