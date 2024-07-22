https://ria.ru/20240722/fadeev-1961342684.html

Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье

Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье - РИА Новости, 22.07.2024

Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье

Музыкальный продюсер Максим Фадеев после комментария Натальи Чистяковой-Ионовой о концерте в Красноярске принес ей соболезнования в связи со смертью ее бабушки, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:17

2024-07-22T23:17

2024-07-22T23:17

культура

красноярск

максим фадеев

глюкоза (наталья ионова)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев после комментария Натальи Чистяковой-Ионовой о концерте в Красноярске принес ей соболезнования в связи со смертью ее бабушки, но отметил, что проект "Глюк'oZa" должен существовать в том виде, в котором он его задумал. Ранее Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных. Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса: Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Фадеевым. "Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк'Oza, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал", - написал он в своем Telegram-канале. Фадеев рассказал, что знает Ионову с 13 лет. Он заявил, что начал работать с ней, когда сама Ионова и ее семья находились в тяжелой жизненной ситуации. По словам продюсера, после карьерного взлета певицы бабушка Ионовой благодарила его "за спасение их семьи". Фадеев также написал, что много лет относился к Ионовой как к дочке, но шесть лет назад "произошли события", из-за которых он перестал общаться с ее семьей. "Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила", - добавил он. При этом Фадеев обвинил исполнительницу в "манипуляциях и вранье". Продюсер признался, что "привык к нападкам" со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.

https://ria.ru/20240721/ionova-1961046832.html

https://ria.ru/20240722/drozdov-1961268594.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красноярск, максим фадеев, глюкоза (наталья ионова)