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"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины - РИА Новости, 22.07.2024
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14:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html
"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины
"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины - РИА Новости, 22.07.2024
"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины
Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:23
2024-07-22T14:23
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джо байден
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией", — обратился он к европейским лидерам.Дотком также подчеркнул, что главы европейских государств оказались глупцами, поскольку последовали за президентом США Джо Байденом и обострили отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, добавил он. По мнению бизнесмена, стоит уже забыть о Владимире Зеленском и НАТО.В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, дмитрий песков, megaupload, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Megaupload, НАТО
"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины

Дотком: Европа должна принять поражение на Украине и заключить мир с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией", — обратился он к европейским лидерам.
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Дотком также подчеркнул, что главы европейских государств оказались глупцами, поскольку последовали за президентом США Джо Байденом и обострили отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, добавил он. По мнению бизнесмена, стоит уже забыть о Владимире Зеленском и НАТО.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковMegauploadНАТО
 
 
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