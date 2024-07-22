https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html

"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины

"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины - РИА Новости, 22.07.2024

"Настало время": в ФРГ выступили с громким призывом к Европе из-за Украины

Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:23

2024-07-22T14:23

2024-07-22T14:23

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией", — обратился он к европейским лидерам.Дотком также подчеркнул, что главы европейских государств оказались глупцами, поскольку последовали за президентом США Джо Байденом и обострили отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, добавил он. По мнению бизнесмена, стоит уже забыть о Владимире Зеленском и НАТО.В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html

https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, дмитрий песков, megaupload, нато