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В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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00:54 22.07.2024 (обновлено: 00:55 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/evropa-1961105259.html
В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки
В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки
Европейские лидеры уважают решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:54
2024-07-22T00:55
в мире
сша
европа
германия
джо байден
камала харрис
олаф шольц
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Европейские лидеры уважают решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Мой друг, президент США... многого достиг для своей страны, для Европы, для мира. Спасибо ему за тесное трансатлантическое сотрудничество, США - хороший и надежный для нас партнер. Его решение вновь не баллотироваться заслуживает признания", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в социальной сети X. В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "мужественное и достойное" решение Байдена о выходе из гонки вызывает восхищение и признание. "Я уважаю решение президента Байдена и надеюсь на нашу совместную работу в оставшийся период его президентства", - написал премьер Великобритании Кир Стармер в соцсети X. Кроме того, и глава МИД Латвии Байба Браже также выразила уважение Байдену.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, европа, германия, джо байден, камала харрис, олаф шольц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Германия, Джо Байден, Камала Харрис, Олаф Шольц, Выборы президента США — 2024
В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки

Европейские лидеры проявили уважение к выходу Байдена из президентской гонки

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Европейские лидеры уважают решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
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"Мой друг, президент США... многого достиг для своей страны, для Европы, для мира. Спасибо ему за тесное трансатлантическое сотрудничество, США - хороший и надежный для нас партнер. Его решение вновь не баллотироваться заслуживает признания", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в социальной сети X.
В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "мужественное и достойное" решение Байдена о выходе из гонки вызывает восхищение и признание.
"Я уважаю решение президента Байдена и надеюсь на нашу совместную работу в оставшийся период его президентства", - написал премьер Великобритании Кир Стармер в соцсети X.
Кроме того, и глава МИД Латвии Байба Браже также выразила уважение Байдену.
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В миреСШАЕвропаГерманияДжо БайденКамала ХаррисОлаф ШольцВыборы президента США — 2024
 
 
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