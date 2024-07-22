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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи - РИА Новости, 22.07.2024
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20:00 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/emodzi-1961318285.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи - РИА Новости, 22.07.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице https://vk.com/riaагентства в социальной сети и узнали, как часто подписчики сообщества используют... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:00
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технологии
вконтакте
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице https://vk.com/riaагентства в социальной сети и узнали, как часто подписчики сообщества используют смайлики в переписке. Опрос был приурочен ко Всемирному дню эмодзи, который отмечается 17 июля.Варианты ответа были: часто, использую их вместо слов, редко, вообще не использую.В итоге 50,19% подписчиков ответили, что используют смайлики часто. Редко прибегают к помощи эмодзи почти 26% опрошенных. Третьим по популярности ответом стал ответ "вообще не использую", так проголосовали 19,72% подписчиков. И всего лишь 4,11% людей используют эмодзи вместо слов.В голосовании приняли участие 1070 человек.
https://ria.ru/20240624/garmoniya-1955123001.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
технологии, вконтакте, соцсети, россия
Технологии, ВКонтакте, Соцсети, Россия

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто используют эмодзи

© iStock.com / ijeabЭмодзи
Эмодзи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / ijeab
Эмодзи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице https://vk.com/riaагентства в социальной сети и узнали, как часто подписчики сообщества используют смайлики в переписке. Опрос был приурочен ко Всемирному дню эмодзи, который отмечается 17 июля.
Варианты ответа были: часто, использую их вместо слов, редко, вообще не использую.
В итоге 50,19% подписчиков ответили, что используют смайлики часто. Редко прибегают к помощи эмодзи почти 26% опрошенных. Третьим по популярности ответом стал ответ "вообще не использую", так проголосовали 19,72% подписчиков. И всего лишь 4,11% людей используют эмодзи вместо слов.
В голосовании приняли участие 1070 человек.
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