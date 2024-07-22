https://ria.ru/20240722/ekspert-1961184959.html

Эксперт рассказал о последствиях победы Трампа на выборах

Эксперт рассказал о последствиях победы Трампа на выборах - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт рассказал о последствиях победы Трампа на выборах

Дональд Трамп, в случае победы на президентских выборах в США, вероятнее всего, будет делать ставку на развитие внутреннего рынка, что в итоге выльется в рост... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:35

2024-07-22T12:35

2024-07-22T12:35

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дональд Трамп, в случае победы на президентских выборах в США, вероятнее всего, будет делать ставку на развитие внутреннего рынка, что в итоге выльется в рост импортных пошлин и ужесточение миграционной политики, сообщил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Пока высокие ставки не мешают сильной экономике расти. Инфляция и безработица под контролем. Если победу одержит Трамп, упор может быть сделан на внутренний рынок и внутреннего потребителя, что отразится, например, в росте импортных пошлин, ужесточении миграционной политики, снижении налогов. Могут выиграть такие сектора как финансы, металлы, полупроводники, энергетика, кибербезопасность", - отмечает эксперт. Что касается госдолга США, то пока решение Байдена прекратить участие в предвыборной гонке не окажет на него существенного влияния. "Сам выход действующего президента из выборной гонки пока не ведет к каким-то изменениям по госдолгу. Стоит все-таки дождаться итогов выборов. В любом случае проблема госдолга есть, о ней говорят и при текущей администрации, равно как и есть динамика на сокращение вложений в него со стороны того же Китая", - обращает внимание Короев. Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на исторически рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире