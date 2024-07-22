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Эксперт: дефицит бюджета США продолжит расти независимо от исхода выборов - РИА Новости, 22.07.2024
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12:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ekspert-1961178521.html
Эксперт: дефицит бюджета США продолжит расти независимо от исхода выборов
Эксперт: дефицит бюджета США продолжит расти независимо от исхода выборов - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт: дефицит бюджета США продолжит расти независимо от исхода выборов
Вице-президент США Камала Харрис, потенциальный кандидат в президенты от демократов, в случае победы на выборах продолжит экономический курс нынешнего... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:23
2024-07-22T12:23
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
федеральная резервная система сша
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, потенциальный кандидат в президенты от демократов, в случае победы на выборах продолжит экономический курс нынешнего президента Джо Байдена, а от Дональда Трампа можно ожидать снижения налогов и роста военных расходов - однако каким бы ни был исход выборов, дефицит бюджета страны продолжит расти, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Выход Байдена из президентской гонки повысил неопределенность исхода выборов, а неопределенность - не то, что любят рынки. Тем самым, можно ожидать роста волатильности на фондовом рынке. Однако влияние этой новости не слишком велико, так как основным бенефициаром решения Байдена является Камала Харрис, а от нее можно ожидать сохранения приверженности экономической политике Байдена, направленной на стимулирование американской экономики", - отмечает эксперт. "Если президентом опять станет Трамп, то от него можно ожидать снижения налогов (Trump Tax Cuts) и роста военных расходов, что будет способствовать росту дефицита бюджета, росту инфляции и возобновлению роста ставки ФРС. Можно ожидать дальнейшего роста дефицита федерального бюджета США независимо от исхода выборов. Какого-либо существенного влияния на курс доллара решение Байдена явно не оказывает", - добавляет Осадчий. Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов.
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сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, федеральная резервная система сша, выборы президента сша — 2024
США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Выборы президента США — 2024
Эксперт: дефицит бюджета США продолжит расти независимо от исхода выборов

Осадчий: существенного влияния на курс доллара решение Байдена не оказывает

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, потенциальный кандидат в президенты от демократов, в случае победы на выборах продолжит экономический курс нынешнего президента Джо Байдена, а от Дональда Трампа можно ожидать снижения налогов и роста военных расходов - однако каким бы ни был исход выборов, дефицит бюджета страны продолжит расти, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
«
"Выход Байдена из президентской гонки повысил неопределенность исхода выборов, а неопределенность - не то, что любят рынки. Тем самым, можно ожидать роста волатильности на фондовом рынке. Однако влияние этой новости не слишком велико, так как основным бенефициаром решения Байдена является Камала Харрис, а от нее можно ожидать сохранения приверженности экономической политике Байдена, направленной на стимулирование американской экономики", - отмечает эксперт.
"Если президентом опять станет Трамп, то от него можно ожидать снижения налогов (Trump Tax Cuts) и роста военных расходов, что будет способствовать росту дефицита бюджета, росту инфляции и возобновлению роста ставки ФРС. Можно ожидать дальнейшего роста дефицита федерального бюджета США независимо от исхода выборов. Какого-либо существенного влияния на курс доллара решение Байдена явно не оказывает", - добавляет Осадчий.
Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперт оценила шансы Харрис стать кандидатом в президенты США
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СШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампФедеральная резервная система СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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