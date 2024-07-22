https://ria.ru/20240722/efimov-1961186725.html
Ефимов: на "Достоевской" будет первый в метро переход с траволаторами
Ефимов: на "Достоевской" будет первый в метро переход с траволаторами - РИА Новости, 22.07.2024
Ефимов: на "Достоевской" будет первый в метро переход с траволаторами
На станции "Достоевская" Кольцевой линии появится первый в московском метро пешеходный переход с траволаторами, заявил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:21
2024-07-22T14:21
2024-07-22T14:21
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
рафик загрутдинов
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На станции "Достоевская" Кольцевой линии появится первый в московском метро пешеходный переход с траволаторами, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что пассажиров станции "Достоевской", в настоящее время находящейся в стадии строительства, ожидают не только традиционные эскалаторы, но и траволаторы, которые являются новшеством в метро."Их установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что станция насчитывает два вестибюля: подземный и наземным. Подземный разместится под улицей Дурова, на пересечении с улицей Делегатская, наземный появится поблизости от комплекса "Олимпийский", который в настоящее время реконструируют."Достоевская" станет первой станцией, возведенной на Кольцевой ветке спустя 70 лет после полного запуска данной линии."Уже завершили сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Кроме того, началось строительство обходных тоннелей и камер переключения движения", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.Он уточнил, что еще идет строительство притоннельных сооружений, а также монтаж инженерных систем для реорганизации схемы движения поездов Кольцевой линии на период работ.Станцию "Достоевская" возводят между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Она будет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы.
https://ria.ru/20240722/efimov-1961170261.html
https://ria.ru/20240722/uchastki-1961011973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, городское хозяйство москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Рафик Загрутдинов, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На станции "Достоевская" Кольцевой линии появится первый в московском метро пешеходный переход с траволаторами, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что пассажиров станции "Достоевской", в настоящее время находящейся в стадии строительства, ожидают не только традиционные эскалаторы, но и траволаторы, которые являются новшеством в метро.
"Их установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что станция насчитывает два вестибюля: подземный и наземным. Подземный разместится под улицей Дурова, на пересечении с улицей Делегатская, наземный появится поблизости от комплекса "Олимпийский", который в настоящее время реконструируют.
"Достоевская" станет первой станцией, возведенной на Кольцевой ветке спустя 70 лет после полного запуска данной линии.
"Уже завершили сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Кроме того, началось строительство обходных тоннелей и камер переключения движения", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова
.
Он уточнил, что еще идет строительство притоннельных сооружений, а также монтаж инженерных систем для реорганизации схемы движения поездов Кольцевой линии на период работ.
Станцию "Достоевская" возводят между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Она будет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы.