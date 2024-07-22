https://ria.ru/20240722/dvizhenie-1961182817.html

Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график

Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график - РИА Новости, 22.07.2024

Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график

Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:28

2024-07-22T12:28

2024-07-22T12:28

москва

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961181202.html

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москва, общество, московский метрополитен