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Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график
Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график - РИА Новости, 22.07.2024
Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:28
2024-07-22T12:28
2024-07-22T12:28
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график