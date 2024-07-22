https://ria.ru/20240722/dvizhenie-1961142376.html

В Бурятии откроют движение по трассе А-333 после размыва насыпи моста

В Бурятии откроют движение по трассе А-333 после размыва насыпи моста - РИА Новости, 22.07.2024

В Бурятии откроют движение по трассе А-333 после размыва насыпи моста

Движение автотранспорта по федеральной трассе А-333 в Бурятии, где в воскресенье произошел размыв насыпи моста через реку Большой Зангисан после обильных... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:46

2024-07-22T09:46

2024-07-22T09:46

происшествия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по федеральной трассе А-333 в Бурятии, где в воскресенье произошел размыв насыпи моста через реку Большой Зангисан после обильных осадков и подъема воды в реке, планируют открыть сегодня, сообщает Росавтодор. Как указывается в сообщении, на 142-м километре федеральной трассы А-333 в воскресенье после обильных осадков и подъема воды в реке произошел подмыв насыпи земляного полотна в районе правой береговой опоры, переходная плита на подходе к мосту обрушилась. Работы ведутся со вчерашнего дня. В настоящее время на участке задействовано 25 единиц техники и 40 cпециалистов, добавили там. "В Бурятии со вчерашнего дня ведем работы по отсыпке земполотна подхода моста через реку Большой Зангисан скальным грунтом. По нижней части моста насыпь уже состыкована с опорой. Движение автотранспорта планируем запустить сегодня", - сообщает Росавтодор. "Выстроили беспрерывное движение самосвалов и успели завезти 2 тысячи кубометров грунта. Сейчас его доставляют с карьера на 27-м километре автодороги А-333 и с карьера Харбяты. Кроме этого, для изменения русла реки подвозим железобетонный лом... К сожалению, проведение работ осложнено в связи с большой скоростью воды в реке. В настоящее время открыто движение пешим ходом со стороны поселка Монды по направлению в поселок Култук для тех, кого встречают на этой стороне", - добавляется в сообщении. В ведомстве уточнили, что движение транспорта по отсыпанному участку дороги запрещено.

https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html

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происшествия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), происшествия – радио sputnik