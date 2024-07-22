https://ria.ru/20240722/dtp-1961127792.html

В Республике Алтай три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Республике Алтай три человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.07.2024

В Республике Алтай три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Три человека погибли и пятеро пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:22

2024-07-22T08:22

2024-07-22T08:59

происшествия

республика алтай

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Три человека погибли и пятеро пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, сообщает ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в 08.59 (04.59 мск) поступило сообщение о ДТП в Кош-Агачском районе."На 853 километре федеральной автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся… По предварительной информации, пять человек травмированы, из них один ребенок, погибли три человека (граждане Монголии)", - говорится в сообщении.В ГУМЧС по Республике Алтай РИА Новости уточнили, что все пострадавшие в ДТП также являются гражданами Монголии.Добавляется, что на месте работали спасатели из пожарной части села Кош-Агач.

https://ria.ru/20240720/stavropole-1960942287.html

https://ria.ru/20240721/dtp-1960993928.html

республика алтай

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происшествия, республика алтай