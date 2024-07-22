https://ria.ru/20240722/drozdov-1961268594.html

В ГД не получали обращений по поводу выступления Глюк'oZы в Красноярске

В ГД не получали обращений по поводу выступления Глюк'oZы в Красноярске - РИА Новости, 22.07.2024

В ГД не получали обращений по поводу выступления Глюк'oZы в Красноярске

Депутат Госдумы РФ от Красноярского края Александр Дроздов сообщил РИА Новости, что к нему не поступало обращений от красноярцев по поводу скандального... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:50

2024-07-22T16:50

2024-07-22T16:53

культура

красноярск

максим фадеев

глюкоза (наталья ионова)

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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Красноярского края Александр Дроздов сообщил РИА Новости, что к нему не поступало обращений от красноярцев по поводу скандального выступления Натальи Чистяковой-Ионовой с группой Глюк'oZa. "Был на Дне металлурга в Красноярске. Весь концерт не видел. Послушал нашу местную кавер-группу, пообщался с красноярцами, поздравил всех собравшихся с Днем металлурга и после пары песен Глюкозы ушел. На следующий день видел в соцсетях посты о странном поведении певицы… Ко мне как депутату обращений от красноярцев пока не поступало", - сказал Дроздов. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Наталья Ионова едва не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске. Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал выступление, отметив, что певица не является частью созданной им группы Глюк'oZa. В ближайшее время будет подан иск, который лишит Ионову возможности пользоваться псевдонимом и петь музыку Фадеева.

https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html

красноярск

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красноярск, максим фадеев, глюкоза (наталья ионова)