https://ria.ru/20240722/drony-1960741781.html

Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении

Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.07.2024

Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении

Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:08

2024-07-22T07:08

2024-07-22T07:08

специальная военная операция на украине

клещеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным Политрук."Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют", - сказал он.По его словам, тактика украинских войск кардинально изменилась за год."Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе", - отметил Политрук.По его словам, главная задача сейчас - найти "рецепт" против этой угрозы.

https://ria.ru/20240708/chasov_yar-1958123345.html

клещеевка

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2024

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клещеевка, вооруженные силы украины