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Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.07.2024
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении
Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:08
2024-07-22T07:08
2024-07-22T07:08
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным Политрук."Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют", - сказал он.По его словам, тактика украинских войск кардинально изменилась за год."Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе", - отметил Политрук.По его словам, главная задача сейчас - найти "рецепт" против этой угрозы.
https://ria.ru/20240708/chasov_yar-1958123345.html
клещеевка
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клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении
Боец Политрук: ВСУ под Часов Яром перестали экономить FPV-дроны