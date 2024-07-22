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Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/drony-1960741781.html
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.07.2024
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении
Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:08
2024-07-22T07:08
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным Политрук."Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют", - сказал он.По его словам, тактика украинских войск кардинально изменилась за год."Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе", - отметил Политрук.По его словам, главная задача сейчас - найти "рецепт" против этой угрозы.
https://ria.ru/20240708/chasov_yar-1958123345.html
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клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о главном изменении на Артемовском направлении

Боец Политрук: ВСУ под Часов Яром перестали экономить FPV-дроны

© Фото : Глеб ПодгорскийДорога на позиции
Дорога на позиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Глеб Подгорский
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы используют их не только против техники, рассказал РИА Новости боец из подразделения "Барс-13" с позывным Политрук.

"Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют", - сказал он.

По его словам, тактика украинских войск кардинально изменилась за год.

"Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе", - отметил Политрук.

По его словам, главная задача сейчас - найти "рецепт" против этой угрозы.
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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