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Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:40 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/dorogi-1961188222.html
Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году
Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2024
Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году
Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:40
2024-07-22T12:40
ямало-ненецкий автономный округ
волноваха
волновахский район
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает правительство Ямала. Глава автономного округа Дмитрий Артюхов накануне приехал в Волноваху с рабочим визитом и оценил, как идет восстановление подшефного региона. &quot;Посещая Волноваху в январе, договорились в этом сезоне впервые начать дорожные работы. Многие социальные объекты мы уже восстановили за последние два года, но к ним вели старые разбитые дороги. Сейчас вижу, что наконец мы и этот вопрос стали закрывать&quot;, — приводятся в сообщении слова губернатора.По данным властей, ямальские специалисты в этом году приступили к работам и уже привели в порядок более двух километров дорог – наиболее разбиты дороги, ведущие к восстановленным объектам. Работы проводятся комплексно, с обустройством всей необходимой инфраструктуры: на объектах переустроили сети связи, канализацию, электросети и уличное освещение. На всех дорогах укреплено основание и уложен асфальтобетон, обустроены тротуары и озеленена прилегающая территория. Уточняется, что по результатам обследования всех дорог улицы получат паспорта и проекты организации дорожного движения.
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волноваха, волновахский район, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волноваха, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году

© Фото : пресс-служба правительства Ямала Дорожные работы в подшефном Волновахском районе ДНР осуществляют специалисты из Ямала (скриншот видео)
Дорожные работы в подшефном Волновахском районе ДНР осуществляют специалисты из Ямала (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ямала
Дорожные работы в подшефном Волновахском районе ДНР осуществляют специалисты из Ямала (скриншот видео)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает правительство Ямала.
Глава автономного округа Дмитрий Артюхов накануне приехал в Волноваху с рабочим визитом и оценил, как идет восстановление подшефного региона.
«

"Посещая Волноваху в январе, договорились в этом сезоне впервые начать дорожные работы. Многие социальные объекты мы уже восстановили за последние два года, но к ним вели старые разбитые дороги. Сейчас вижу, что наконец мы и этот вопрос стали закрывать", — приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным властей, ямальские специалисты в этом году приступили к работам и уже привели в порядок более двух километров дорог – наиболее разбиты дороги, ведущие к восстановленным объектам. Работы проводятся комплексно, с обустройством всей необходимой инфраструктуры: на объектах переустроили сети связи, канализацию, электросети и уличное освещение. На всех дорогах укреплено основание и уложен асфальтобетон, обустроены тротуары и озеленена прилегающая территория.
Уточняется, что по результатам обследования всех дорог улицы получат паспорта и проекты организации дорожного движения.
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Ямало-Ненецкий автономный округВолновахаВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаДмитрий АртюховЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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