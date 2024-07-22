https://ria.ru/20240722/dorogi-1961188222.html

Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году

Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2024

Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году

Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:40

2024-07-22T12:40

2024-07-22T12:40

ямало-ненецкий автономный округ

волноваха

волновахский район

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает правительство Ямала. Глава автономного округа Дмитрий Артюхов накануне приехал в Волноваху с рабочим визитом и оценил, как идет восстановление подшефного региона. "Посещая Волноваху в январе, договорились в этом сезоне впервые начать дорожные работы. Многие социальные объекты мы уже восстановили за последние два года, но к ним вели старые разбитые дороги. Сейчас вижу, что наконец мы и этот вопрос стали закрывать", — приводятся в сообщении слова губернатора.По данным властей, ямальские специалисты в этом году приступили к работам и уже привели в порядок более двух километров дорог – наиболее разбиты дороги, ведущие к восстановленным объектам. Работы проводятся комплексно, с обустройством всей необходимой инфраструктуры: на объектах переустроили сети связи, канализацию, электросети и уличное освещение. На всех дорогах укреплено основание и уложен асфальтобетон, обустроены тротуары и озеленена прилегающая территория. Уточняется, что по результатам обследования всех дорог улицы получат паспорта и проекты организации дорожного движения.

https://ria.ru/20231108/mfts-1908219626.html

волноваха

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волноваха, волновахский район, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)