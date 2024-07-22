Более 2 километров дорог ДНР восстановили специалисты из Ямала в 2024 году
© Фото : пресс-служба правительства Ямала Дорожные работы в подшефном Волновахском районе ДНР осуществляют специалисты из Ямала (скриншот видео)
Дорожные работы в подшефном Волновахском районе ДНР осуществляют специалисты из Ямала (скриншот видео)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Более двух километров дорог восстановили в подшефном Волновахском районе ДНР специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа с начала года, сообщает правительство Ямала.
Глава автономного округа Дмитрий Артюхов накануне приехал в Волноваху с рабочим визитом и оценил, как идет восстановление подшефного региона.
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"Посещая Волноваху в январе, договорились в этом сезоне впервые начать дорожные работы. Многие социальные объекты мы уже восстановили за последние два года, но к ним вели старые разбитые дороги. Сейчас вижу, что наконец мы и этот вопрос стали закрывать", — приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным властей, ямальские специалисты в этом году приступили к работам и уже привели в порядок более двух километров дорог – наиболее разбиты дороги, ведущие к восстановленным объектам. Работы проводятся комплексно, с обустройством всей необходимой инфраструктуры: на объектах переустроили сети связи, канализацию, электросети и уличное освещение. На всех дорогах укреплено основание и уложен асфальтобетон, обустроены тротуары и озеленена прилегающая территория.
Уточняется, что по результатам обследования всех дорог улицы получат паспорта и проекты организации дорожного движения.
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