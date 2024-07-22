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В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 22.07.2024 (обновлено: 16:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/donetsk-1961216770.html
В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель
В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024
В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель
Мирный житель Донецка погиб при ударе украинских войск по городу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:00
2024-07-22T16:00
донецк
специальная военная операция на украине
калининский район
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при ударе украинских войск по городу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.&quot;Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли удар по густонаселенным районам Донецка с применением высокоточных ракет HIMARS. &lt;...&gt; В Киевском районе Донецка погибла женщина (персональные данные устанавливаются), еще две женщины 1937 и 1986 года рождения ранены&quot;, — написал он в Telegram-канале.Кроме того, в Калининском районе при обстреле ранения получили две учительницы 1965 и 1993 года рождения.В свою очередь, в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала женщина 1951 года рождения.По словам Пушилина, при обстрелах повреждения получили пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе города.Украинские войска регулярно атакуют населенные пункты в Донбассе. Так, за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 141 боеприпас. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждены девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
калининский район
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донецк, калининский район, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель

Пушилин: один человек погиб при обстреле ВСУ густонаселенных районов Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при ударе украинских войск по городу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли удар по густонаселенным районам Донецка с применением высокоточных ракет HIMARS. <...> В Киевском районе Донецка погибла женщина (персональные данные устанавливаются), еще две женщины 1937 и 1986 года рождения ранены", — написал он в Telegram-канале.

Лампочки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ
21 июля, 20:19
Кроме того, в Калининском районе при обстреле ранения получили две учительницы 1965 и 1993 года рождения.
В свою очередь, в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала женщина 1951 года рождения.
По словам Пушилина, при обстрелах повреждения получили пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе города.
Украинские войска регулярно атакуют населенные пункты в Донбассе. Так, за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 141 боеприпас. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждены девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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