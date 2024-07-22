https://ria.ru/20240722/donetsk-1961216770.html

В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель

В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024

В Донецке при обстреле ракетами HIMARS погиб мирный житель

Мирный житель Донецка погиб при ударе украинских войск по городу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:00

2024-07-22T14:00

2024-07-22T16:00

донецк

специальная военная операция на украине

калининский район

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при ударе украинских войск по городу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли удар по густонаселенным районам Донецка с применением высокоточных ракет HIMARS. <...> В Киевском районе Донецка погибла женщина (персональные данные устанавливаются), еще две женщины 1937 и 1986 года рождения ранены", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, в Калининском районе при обстреле ранения получили две учительницы 1965 и 1993 года рождения.В свою очередь, в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала женщина 1951 года рождения.По словам Пушилина, при обстрелах повреждения получили пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе города.Украинские войска регулярно атакуют населенные пункты в Донбассе. Так, за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 141 боеприпас. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждены девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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донецк, калининский район, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars