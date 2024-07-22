https://ria.ru/20240722/donetsk-1961198362.html

При украинском обстреле Донецка погибла женщина

При украинском обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.07.2024

При украинском обстреле Донецка погибла женщина

Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:08

2024-07-22T13:08

2024-07-22T13:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Один из снарядов приземлился вблизи многоквартирного дома. Поражающие элементы попали в мимо проходящую женщину, которая скончалась от полученных травм на месте. Кроме этого, взрывом были уничтожены сразу по меньшей мере пять гражданских автомобилей, поврежден магазин и многоквартирный дом. "Я сидела на кухне. Очень мощно, очень сильно. Упала со стула. От взрывной волны. На балконе все попадало. Стекла побиты, сетки поулетали. В подъезде выбиты все окна. Там и части стены повылетали", - рассказала очевидеца Елена. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, четыре погибли. Повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк