https://ria.ru/20240722/donetsk-1961198362.html
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
При украинском обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.07.2024
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:08
2024-07-22T13:08
2024-07-22T13:14
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Один из снарядов приземлился вблизи многоквартирного дома. Поражающие элементы попали в мимо проходящую женщину, которая скончалась от полученных травм на месте. Кроме этого, взрывом были уничтожены сразу по меньшей мере пять гражданских автомобилей, поврежден магазин и многоквартирный дом. "Я сидела на кухне. Очень мощно, очень сильно. Упала со стула. От взрывной волны. На балконе все попадало. Стекла побиты, сетки поулетали. В подъезде выбиты все окна. Там и части стены повылетали", - рассказала очевидеца Елена. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, четыре погибли. Повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
При артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина