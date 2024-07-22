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При украинском обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 22.07.2024 (обновлено: 13:14 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/donetsk-1961198362.html
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
При украинском обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.07.2024
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:08
2024-07-22T13:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецк
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Один из снарядов приземлился вблизи многоквартирного дома. Поражающие элементы попали в мимо проходящую женщину, которая скончалась от полученных травм на месте. Кроме этого, взрывом были уничтожены сразу по меньшей мере пять гражданских автомобилей, поврежден магазин и многоквартирный дом. "Я сидела на кухне. Очень мощно, очень сильно. Упала со стула. От взрывной волны. На балконе все попадало. Стекла побиты, сетки поулетали. В подъезде выбиты все окна. Там и части стены повылетали", - рассказала очевидеца Елена. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, четыре погибли. Повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
донецк
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк
При украинском обстреле Донецка погибла женщина

При артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео очевидца
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла при артиллерийском ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Один из снарядов приземлился вблизи многоквартирного дома. Поражающие элементы попали в мимо проходящую женщину, которая скончалась от полученных травм на месте. Кроме этого, взрывом были уничтожены сразу по меньшей мере пять гражданских автомобилей, поврежден магазин и многоквартирный дом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин
11:31
"Я сидела на кухне. Очень мощно, очень сильно. Упала со стула. От взрывной волны. На балконе все попадало. Стекла побиты, сетки поулетали. В подъезде выбиты все окна. Там и части стены повылетали", - рассказала очевидеца Елена.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, четыре погибли. Повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецк
 
 
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