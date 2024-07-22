https://ria.ru/20240722/dollar-1961198019.html

Доллар дешевеет после выхода Байдена из предвыборной гонки

Доллар дешевеет после выхода Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 22.07.2024

Доллар дешевеет после выхода Байдена из предвыборной гонки

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник днем после заявления президента США Джо Байдена о нежелании... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:06

2024-07-22T13:06

2024-07-22T13:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник днем после заявления президента США Джо Байдена о нежелании переизбираться на второй срок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.55 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,16%, до 104,22 пункта, курс евро к доллару растет до 1,0894 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 156,62 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "В широком смысле это событие вносит еще больше политической неопределенности на рынки, что, вероятно, приведет к некоторым колебаниям в ближайшей перспективе", - заявил агентству Bloomberg директор по инвестициям BMO Wealth Management Юн-Ю Ма (Yung-Yu Ma), комментируя ситуацию на рынках США.Кроме того, на текущей неделе валютные трейдеры будут ждать предварительные данные по ВВП США. Согласно прогнозам, американская экономика, по первой оценке, выросла во втором квартале на 2% в пересчете на год.

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экономика, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024