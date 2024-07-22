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Доллар незначительно дешевеет к евро и иене

Доллар незначительно дешевеет к евро и иене - РИА Новости, 22.07.2024

Доллар незначительно дешевеет к евро и иене

Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:26

2024-07-22T00:26

2024-07-22T00:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. По состоянию на 0.20 мск курс евро к доллару рос до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

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2024

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сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, в мире