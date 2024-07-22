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Доллар незначительно дешевеет к евро и иене - РИА Новости, 22.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
00:26 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/dollar-1961102808.html
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене - РИА Новости, 22.07.2024
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене
Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:26
2024-07-22T00:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. По состоянию на 0.20 мск курс евро к доллару рос до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене

Доллар незначительно дешевеет к евро и иене после заявления Байдена

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов.
По состоянию на 0.20 мск курс евро к доллару рос до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВ мире
 
 
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