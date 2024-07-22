https://ria.ru/20240722/dolgi-1961331500.html

Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ

Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ - РИА Новости, 22.07.2024

Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ

Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:27

2024-07-22T21:27

2024-07-22T21:27

жкх

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА. Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года, сообщили в правительстве ЛНР. "Жителям прифронтовых территорий спишут платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года. Также будет произведен перерасчет начисленной платы, поступившей от абонентов на счета энергопоставляющей компании в этот период, - в счет будущих периодов или долгов", - сообщила пресс-служба правительства. Правительство республики приняло соответствующее постановление на очередном заседании. Ранее на федеральном уровне был определен перечень отдельных населенных пунктов "безоплатных территорий". С 25 января по 13 сентября 2023 года жители, проживающие на этих территориях, освобождались от уплаты коммунальных услуг за газ и свет.

https://ria.ru/20231010/kvartiry-1901880740.html

луганская народная республика

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Наталья Макарова

жкх, луганская народная республика, луганск