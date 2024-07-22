Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ
Жителям прифронтовых территорий ЛНР спишут долги за электро- и газоснабжение
© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим ТитовЭлектрический счетчик
© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим Титов
Электрический счетчик. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА. Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года, сообщили в правительстве ЛНР.
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"Жителям прифронтовых территорий спишут платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года. Также будет произведен перерасчет начисленной платы, поступившей от абонентов на счета энергопоставляющей компании в этот период, - в счет будущих периодов или долгов", - сообщила пресс-служба правительства.
Правительство республики приняло соответствующее постановление на очередном заседании.
Ранее на федеральном уровне был определен перечень отдельных населенных пунктов "безоплатных территорий". С 25 января по 13 сентября 2023 года жители, проживающие на этих территориях, освобождались от уплаты коммунальных услуг за газ и свет.
Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР
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