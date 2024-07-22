Рейтинг@Mail.ru
Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/dolgi-1961331500.html
Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ
Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ - РИА Новости, 22.07.2024
Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ
Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:27
2024-07-22T21:27
жкх
луганская народная республика
луганск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49755/58/497555825_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_5d92948998a3fdbc08107796e600cf10.jpg
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА. Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года, сообщили в правительстве ЛНР. "Жителям прифронтовых территорий спишут платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года. Также будет произведен перерасчет начисленной платы, поступившей от абонентов на счета энергопоставляющей компании в этот период, - в счет будущих периодов или долгов", - сообщила пресс-служба правительства. Правительство республики приняло соответствующее постановление на очередном заседании. Ранее на федеральном уровне был определен перечень отдельных населенных пунктов "безоплатных территорий". С 25 января по 13 сентября 2023 года жители, проживающие на этих территориях, освобождались от уплаты коммунальных услуг за газ и свет.
https://ria.ru/20231010/kvartiry-1901880740.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49755/58/497555825_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_ffe15b19d4b3adb87bff4f3100e07120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, луганская народная республика, луганск
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Луганск
Жителям прифронтовых территорий ЛНР частично спишут долги за свет и газ

Жителям прифронтовых территорий ЛНР спишут долги за электро- и газоснабжение

© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим ТитовЭлектрический счетчик
Электрический счетчик - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим Титов
Электрический счетчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА. Жителям прифронтовых территорий Луганской Народной Республики спишут долги и пересчитают платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года, сообщили в правительстве ЛНР.
«
"Жителям прифронтовых территорий спишут платежи за электро- и газоснабжение, начисленные с 25 января по 13 сентября 2023 года. Также будет произведен перерасчет начисленной платы, поступившей от абонентов на счета энергопоставляющей компании в этот период, - в счет будущих периодов или долгов", - сообщила пресс-служба правительства.
Правительство республики приняло соответствующее постановление на очередном заседании.
Ранее на федеральном уровне был определен перечень отдельных населенных пунктов "безоплатных территорий". С 25 января по 13 сентября 2023 года жители, проживающие на этих территориях, освобождались от уплаты коммунальных услуг за газ и свет.
В центре Луганска - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР
10 октября 2023, 21:54
 
ЖКХЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала