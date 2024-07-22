https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html

В Госдуму внесли проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

В Госдуму внесли проект о депортации иностранцев за незнание русского языка - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуму внесли проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается депортировать иностранных граждан за их... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:08

2024-07-22T01:08

2024-07-22T01:08

общество

россия

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лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается депортировать иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. "В случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств за счет дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин", - отмечается в тексте законопроекта. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата. Авторы подчеркивают, что принятие положений, предусмотренных законопроектом, приведет к сокращению трудоустройства иностранных граждан, не обладающих достаточными знаниями русского языка, истории России, основ законодательства Российской Федерации. "Позиция ЛДПР по поводу мигрантов - неизменна. Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны. Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, - незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета. Пусть за избавление страны от них платят или сами, или бюджет их родины. Пускать в Россию нужно только талантливых и полезных экономике иностранных рабочих. Такого порядка мы и добиваемся, в том числе и на законодательном уровне", - заявил РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф