СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире
СК завел дело на следователя, давшего уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию в Армавире подозреваемого в убийстве участника спецоперации, сообщает СК.
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края.
В понедельник в краевом ГУ МВД сообщили РИА Новости о сотруднике, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации.
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"В социальных медиа получила распространение информация, что по уголовному делу об убийстве в Краснодаре участника СВО задержан следователь органов внутренних дел, своим бездействием совершивший укрывательство преступления. В отношении него СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, части 2 статьи 316 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, укрывательство преступления)", - говорится в сообщении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах.