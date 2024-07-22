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СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире - РИА Новости, 22.07.2024
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23:13 22.07.2024 (обновлено: 23:37 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/delo-1961342522.html
СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире
СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире - РИА Новости, 22.07.2024
СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:13
2024-07-22T23:37
происшествия
россия
армавир
краснодар
александр бастрыкин
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию в Армавире подозреваемого в убийстве участника спецоперации, сообщает СК. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края. В понедельник в краевом ГУ МВД сообщили РИА Новости о сотруднике, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации. "В социальных медиа получила распространение информация, что по уголовному делу об убийстве в Краснодаре участника СВО задержан следователь органов внутренних дел, своим бездействием совершивший укрывательство преступления. В отношении него СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, части 2 статьи 316 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, укрывательство преступления)", - говорится в сообщении. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах.
https://ria.ru/20240720/dagestan-1960943231.html
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происшествия, россия, армавир, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Армавир, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

СК завел дело на следователя, давшего уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию в Армавире подозреваемого в убийстве участника спецоперации, сообщает СК.
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края.
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В понедельник в краевом ГУ МВД сообщили РИА Новости о сотруднике, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации.
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"В социальных медиа получила распространение информация, что по уголовному делу об убийстве в Краснодаре участника СВО задержан следователь органов внутренних дел, своим бездействием совершивший укрывательство преступления. В отношении него СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, части 2 статьи 316 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, укрывательство преступления)", - говорится в сообщении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах.
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