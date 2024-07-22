https://ria.ru/20240722/delo-1961342522.html

СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире - РИА Новости, 22.07.2024

СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:13

2024-07-22T23:13

2024-07-22T23:37

происшествия

россия

армавир

краснодар

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве заведено в отношении следователя, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию в Армавире подозреваемого в убийстве участника спецоперации, сообщает СК. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края. В понедельник в краевом ГУ МВД сообщили РИА Новости о сотруднике, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации. "В социальных медиа получила распространение информация, что по уголовному делу об убийстве в Краснодаре участника СВО задержан следователь органов внутренних дел, своим бездействием совершивший укрывательство преступления. В отношении него СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, части 2 статьи 316 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, укрывательство преступления)", - говорится в сообщении. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах.

https://ria.ru/20240720/dagestan-1960943231.html

https://ria.ru/20240416/sk-1940323761.html

россия

армавир

краснодар

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происшествия, россия, армавир, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)