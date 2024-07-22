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В Ивановской области на полицейских заведут дело из-за бездействия - РИА Новости, 22.07.2024
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17:05 22.07.2024 (обновлено: 20:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/delo-1961277032.html
В Ивановской области на полицейских заведут дело из-за бездействия
В Ивановской области на полицейских заведут дело из-за бездействия - РИА Новости, 22.07.2024
В Ивановской области на полицейских заведут дело из-за бездействия
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с бездействием сотрудников полиции в Ивановской области, к которым... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:05
2024-07-22T20:50
происшествия
россия
ивановская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с бездействием сотрудников полиции в Ивановской области, к которым неоднократно обращалась местная жительница, опасавшаяся за свою жизнь из-за действий мужа, сообщил Следком в своем Telegram-канале. &quot;Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов внутренних дел в Ивановской области&quot;, - говорится в сообщении.Как уточнили в СК, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о том, что в Иванове местная жительница опасается за свою жизнь из-за противоправных действий своего супруга. Она неоднократно обращалась в органы внутренних дел, однако меры были приняты только после того, как мужчина открыл стрельбу по окнам жилища, где находились ее малолетние дочери. По данным СК РФ, в регионе расследовано уголовное дело об угрозе убийством, сейчас оно рассматривается судом. Бастрыкин поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников МВД, которые не приняли мер в отношении мужчины, а также доложить об основаниях неизбрания ему меры пресечения на период следствия.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, все сообщения, поступавшие от гражданки, были зарегистрированы в установленном законом порядке, процессуальные сроки проведения по ним проверок нарушены не были. Также ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), которое по решению прокуратуры было передано в следственное управление СК региона.
https://ria.ru/20240722/istra-1961144601.html
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происшествия, россия, ивановская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области на полицейских заведут дело из-за бездействия

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия полиции в Ивановской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с бездействием сотрудников полиции в Ивановской области, к которым неоднократно обращалась местная жительница, опасавшаяся за свою жизнь из-за действий мужа, сообщил Следком в своем Telegram-канале.
«

"Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов внутренних дел в Ивановской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о том, что в Иванове местная жительница опасается за свою жизнь из-за противоправных действий своего супруга. Она неоднократно обращалась в органы внутренних дел, однако меры были приняты только после того, как мужчина открыл стрельбу по окнам жилища, где находились ее малолетние дочери.
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По данным СК РФ, в регионе расследовано уголовное дело об угрозе убийством, сейчас оно рассматривается судом.
Бастрыкин поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников МВД, которые не приняли мер в отношении мужчины, а также доложить об основаниях неизбрания ему меры пресечения на период следствия.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, все сообщения, поступавшие от гражданки, были зарегистрированы в установленном законом порядке, процессуальные сроки проведения по ним проверок нарушены не были. Также ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), которое по решению прокуратуры было передано в следственное управление СК региона.
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