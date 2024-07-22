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Осужденный после стрельбы на Рочдельской улице хочет вернуть изъятые деньги - РИА Новости, 22.07.2024
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07:12 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/delo-1961123103.html
Осужденный после стрельбы на Рочдельской улице хочет вернуть изъятые деньги
Осужденный после стрельбы на Рочдельской улице хочет вернуть изъятые деньги - РИА Новости, 22.07.2024
Осужденный после стрельбы на Рочдельской улице хочет вернуть изъятые деньги
Осужденный по делу о стрельбе на Рочдельской улице в Москве, а ныне командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в спецоперации, Батыр Бекмурадов обратился РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:12
2024-07-22T07:12
происшествия
москва
россия
ярослав пакулин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Осужденный по делу о стрельбе на Рочдельской улице в Москве, а ныне командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в спецоперации, Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой вернуть изъятые в рамках дела о перестрелке денежные средства и три машины, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина. "Мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей", - заявил адвокат, отметив, что Бекмурадов хотел использовать деньги и автомобили "со своими бойцами в СВО". "Коммерсант" пишет, что год назад Бекмурадов заключи контракт с Минобороны, ушел на спецоперацию и был награжден медалью "За отвагу", а заявление в прокуратуру он с адвокатом написал, находясь в отпуске. В обращении он с адвокатом ставит вопрос о выдаче денежных средств, которые были изъяты еще в ходе обыска в августе 2016 года, а также двух внедорожников и представительского BMW, в то же время они были помещены на спецстоянку ГУМВД по Москве и числятся на "ответственном хранении". Отмечается, что суд постановил, что по вопросу возврата средств и авто следует обращаться к следователю. По словам адвоката, обращение было передано в прокуратуру Москвы, а оттуда, как утверждается, перенаправлено "для организации рассмотрения" в ГСУ ГУВД по Москве. "Мы планируем обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган все-таки провел самостоятельную проверку и принял меры для устранения нарушений. Разбор жалобы нельзя поручать тем, чьи действия обжалуются", - утверждает адвокат. Никулинский суд Москвы в марте 2018 года приговорил так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова) почти к 10 годам заключения. Он был признан виновным только в вымогательстве денег, его статус в криминальном мире официально судом не оценивался. Для полковника СКР, который якобы получил взятку за освобождение помощника криминального авторитета, прокурор запросил срок, превышающий срок Шакро в полтора раза, и огромный штраф - 165 миллионов рублей. Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года. В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах. В итоге Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Итальянец - 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Среди них был охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов, который получил второй по суровости приговор. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, получил 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html
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происшествия, москва, россия, ярослав пакулин, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Россия, Ярослав Пакулин, Генеральная прокуратура РФ
Осужденный после стрельбы на Рочдельской улице хочет вернуть изъятые деньги

"Ъ": командир штурмового отряда потребовал после снятия судимости вернуть авто

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Осужденный по делу о стрельбе на Рочдельской улице в Москве, а ныне командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в спецоперации, Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой вернуть изъятые в рамках дела о перестрелке денежные средства и три машины, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина.
"Мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей", - заявил адвокат, отметив, что Бекмурадов хотел использовать деньги и автомобили "со своими бойцами в СВО".
Захарий Калашов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
13 марта, 15:20
"Коммерсант" пишет, что год назад Бекмурадов заключи контракт с Минобороны, ушел на спецоперацию и был награжден медалью "За отвагу", а заявление в прокуратуру он с адвокатом написал, находясь в отпуске. В обращении он с адвокатом ставит вопрос о выдаче денежных средств, которые были изъяты еще в ходе обыска в августе 2016 года, а также двух внедорожников и представительского BMW, в то же время они были помещены на спецстоянку ГУМВД по Москве и числятся на "ответственном хранении". Отмечается, что суд постановил, что по вопросу возврата средств и авто следует обращаться к следователю.
По словам адвоката, обращение было передано в прокуратуру Москвы, а оттуда, как утверждается, перенаправлено "для организации рассмотрения" в ГСУ ГУВД по Москве. "Мы планируем обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган все-таки провел самостоятельную проверку и принял меры для устранения нарушений. Разбор жалобы нельзя поручать тем, чьи действия обжалуются", - утверждает адвокат.
Никулинский суд Москвы в марте 2018 года приговорил так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова) почти к 10 годам заключения. Он был признан виновным только в вымогательстве денег, его статус в криминальном мире официально судом не оценивался. Для полковника СКР, который якобы получил взятку за освобождение помощника криминального авторитета, прокурор запросил срок, превышающий срок Шакро в полтора раза, и огромный штраф - 165 миллионов рублей.
Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года. В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.
В итоге Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Итальянец - 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Среди них был охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов, который получил второй по суровости приговор. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, получил 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
2 июля, 14:26
 
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