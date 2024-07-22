https://ria.ru/20240722/delo-1961116365.html
Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается
Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается - РИА Новости, 22.07.2024
Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается
Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T04:13
2024-07-22T04:13
2024-07-22T04:13
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сбор доказательств продолжается. На данной стадии необходимо провести ряд следственных действий", - рассказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей. Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. На заседании по избранию ему меры пресечения француз сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В суде Винатье* признал вину и раскаялся. Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html
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россия, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается
Следствие продолжает сбор доказательств по делу французского иноагента Винатье
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сбор доказательств продолжается. На данной стадии необходимо провести ряд следственных действий", - рассказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. На заседании по избранию ему меры пресечения француз сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
В суде Винатье* признал вину и раскаялся.
Ранее ЦОС ФСБ
России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.