https://ria.ru/20240722/delo-1961116365.html

Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается

Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается - РИА Новости, 22.07.2024

Сбор доказательств по делу француза Винатье* продолжается

Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T04:13

2024-07-22T04:13

2024-07-22T04:13

россия

франция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957310607_0:393:1582:1283_1920x0_80_0_0_1f3ea6cabc41a74006a7658f34a3c055.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сбор доказательств продолжается. На данной стадии необходимо провести ряд следственных действий", - рассказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей. Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. На заседании по избранию ему меры пресечения француз сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В суде Винатье* признал вину и раскаялся. Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html

https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия