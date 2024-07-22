https://ria.ru/20240722/delo-1961115267.html

В Бурятии возбудили дело после обрушения части моста

В Бурятии возбудили дело после обрушения части моста - РИА Новости, 22.07.2024

В Бурятии возбудили дело после обрушения части моста

Уголовное дело о халатности возбудили по факту размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого остановлено движение автотранспорта на федеральной... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:56

2024-07-22T03:56

2024-07-22T03:56

происшествия

россия

тункинский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили по факту размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого остановлено движение автотранспорта на федеральной дороге А-333, сообщает региональное СУСК РФ. "По факту обрушения участка моста на 142 километре автодороги А-333 "Култук-Монды" на территории Тункинского района Республики Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, произведен осмотр, изымается необходимая документация. Днем в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан было остановлено движение автотранспорта. Причиной размыва подъезда к мосту стало значительное повышение уровня воды в реке из-за обильных проливных дождей в горных массивах Тункинского района республики. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. ГУМВД Приангарья также призвало водителей, собирающихся из Иркутской области в Монголию, отказаться от поездки по дороге Култук - Монды. На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. На территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Ведутся восстановительные работы, с двух карьеров свозится скальный грунт. В работе задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, планируется увеличить количество техники до 25. Власти Бурятии сообщали, что, предварительно, потребуется 15 часов на восстановление движения по мосту. В пресс-службе правительства Бурятии РИА Новости сообщали, что порядка 200 туристов, следовавших на курорт "Нилова Пустынь", не смогли проехать до места назначения, для них организованы пункты временного размещения в школе и детсаду Турана, подвозится вода и горячее питание.

https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html

https://ria.ru/20240722/sledstvie-1961110473.html

https://ria.ru/20240721/vodoem-1961001772.html

россия

тункинский район

иркутская область

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происшествия, россия, тункинский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)