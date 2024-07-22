https://ria.ru/20240722/debaty-1961107894.html

Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис

Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:15

2024-07-22T01:15

2024-07-22T01:31

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов."Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", - Трамп заявил телеканалу CBS, отвечая на вопрос, готов ли он к дебатам с Харрис.Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию.Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден