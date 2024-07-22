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Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
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01:15 22.07.2024 (обновлено: 01:31 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/debaty-1961107894.html
Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис
Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:15
2024-07-22T01:31
в мире
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов."Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", - Трамп заявил телеканалу CBS, отвечая на вопрос, готов ли он к дебатам с Харрис.Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию.Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден
Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис

Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с любым кандидатом от демократов

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов.
"Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", - Трамп заявил телеканалу CBS, отвечая на вопрос, готов ли он к дебатам с Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию.
Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.
Обложка журнала Time от 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Журнал Time поместил на обложку фото с уходящим Байденом
01:02
 
В миреДональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДжо Байден
 
 
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