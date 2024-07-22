Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис
Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с любым кандидатом от демократов
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов.
"Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", - Трамп заявил телеканалу CBS, отвечая на вопрос, готов ли он к дебатам с Харрис.
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Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию.
Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.