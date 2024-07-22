https://ria.ru/20240722/crowdstrike-1961109779.html

CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств

CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств - РИА Новости, 22.07.2024

CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств

Американская компания CrowdStrike заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем на прошлой неделе. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:48

2024-07-22T01:48

2024-07-22T02:07

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем на прошлой неделе. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Из примерно 8,5 миллиона затронутых устройств на базе Windows значительное число снова подключено и работает", - написала компания в своем аккаунте в социальной сети Х. Компания не уточнила точное количество восстановленных устройств. Ранее газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий сообщала, что восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели.

https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

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2024

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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире