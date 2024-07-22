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CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств - РИА Новости, 22.07.2024
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01:48 22.07.2024 (обновлено: 02:07 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/crowdstrike-1961109779.html
CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств
CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств - РИА Новости, 22.07.2024
CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств
Американская компания CrowdStrike заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем на прошлой неделе. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:48
2024-07-22T02:07
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем на прошлой неделе. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Из примерно 8,5 миллиона затронутых устройств на базе Windows значительное число снова подключено и работает", - написала компания в своем аккаунте в социальной сети Х. Компания не уточнила точное количество восстановленных устройств. Ранее газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий сообщала, что восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели.
https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
CrowdStrike заявила о восстановлении работы значительного числа устройств

CrowdStrike восстановила работу значительного числа устройств после сбоя

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Paul White
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем на прошлой неделе.
На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Windows обнулили весь "цивилизованный" мир
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"Из примерно 8,5 миллиона затронутых устройств на базе Windows значительное число снова подключено и работает", - написала компания в своем аккаунте в социальной сети Х.
Компания не уточнила точное количество восстановленных устройств.
Ранее газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий сообщала, что восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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ТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ мире
 
 
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