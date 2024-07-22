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Чернышенко предложил помощь учившей семь лет русский язык девочке из Сирии - РИА Новости, 22.07.2024
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23:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/chernyshenko-1961341741.html
Чернышенко предложил помощь учившей семь лет русский язык девочке из Сирии
Чернышенко предложил помощь учившей семь лет русский язык девочке из Сирии - РИА Новости, 22.07.2024
Чернышенко предложил помощь учившей семь лет русский язык девочке из Сирии
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в "Артеке" предложил помощь с поступлением в российский вуз девочке из Сирии, которая самостоятельно семь... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:05
2024-07-22T23:05
общество
россия
сирия
дмитрий чернышенко
артек
рудн
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АРТЕК (Крым), 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в "Артеке" предложил помощь с поступлением в российский вуз девочке из Сирии, которая самостоятельно семь лет учила русский язык и хочет поступить в РУДН на медицинскую специальность. Чернышенко в понедельник провел в "Артеке" совещание оргкомитета по подготовке празднования 100-летия центра в 2025 году. Он также встретился с артековцами, в том числе иностранцами, которые сейчас отдыхают в международном детском центре, многие из которых являются зарубежными участниками конкурса "Большая перемена". На встрече с детьми школьница 10-класса из Сирии Захра Таж Рауд рассказала о себе, о том, что она занимается игрой на виолончели, что сама учила семь лет русский язык и что в Сирии очень дорожат дружбой с Россией. Таж спросила Чернышенко о планах расширения гуманитарного сотрудничества стран. "Ты так хорошо по-русски (говоришь - ред.), непохоже, что это для тебя иностранный язык, у тебя произношение абсолютно чистое, без акцента ты говоришь... наверное из-за того, что ты виолончелистка, у тебя очень хороший музыкальный слух. Поэтому мелодику русского языка можешь правильно воспроизвести. А сложный русский язык?" , - задал вопрос Чернышенко. "Да, особенно буква "ы", я до сих пор не могу правильно ее говорить" , - сказала Таж. На вопрос вице-премьера, думала ли она о поступлении в российский вуз, школьница ответила, что ее подруга советует поступать в РУДН, и она хочет так и сделать через 2 года – после окончания школы. Таж сказала, что хотела бы стать врачом. Чернышенко отметил, что "РУДН - топовый вуз", где учится много иностранцев, и что сейчас университет расширяет практическую базу за счет присоединения большой городской клиники. Вице-премьер добавил, что в случае, если желание поступить в РУДН не пропадет, он поговорит с ректором, чтобы девочка могла больше узнать о возможностях вуза. Он также порекомендовал Таж не бросать занятия виолончелью. В понедельник в "Артеке" прошла финальная церемония всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран в возрасте от 14 до 17 лет. Всего на международную смену в "Артек" приехали дети из 60 стран мира.
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
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общество, россия, сирия, дмитрий чернышенко, артек, рудн
Общество, Россия, Сирия, Дмитрий Чернышенко, Артек, РУДН
Чернышенко предложил помощь учившей семь лет русский язык девочке из Сирии

Чернышенко предложил помощь с поступлением в российский вуз девочке из Сирии

© Фото : РУДНЗдание РУДН
Здание РУДН - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : РУДН
Здание РУДН. Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в "Артеке" предложил помощь с поступлением в российский вуз девочке из Сирии, которая самостоятельно семь лет учила русский язык и хочет поступить в РУДН на медицинскую специальность.
Чернышенко в понедельник провел в "Артеке" совещание оргкомитета по подготовке празднования 100-летия центра в 2025 году. Он также встретился с артековцами, в том числе иностранцами, которые сейчас отдыхают в международном детском центре, многие из которых являются зарубежными участниками конкурса "Большая перемена".
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На встрече с детьми школьница 10-класса из Сирии Захра Таж Рауд рассказала о себе, о том, что она занимается игрой на виолончели, что сама учила семь лет русский язык и что в Сирии очень дорожат дружбой с Россией. Таж спросила Чернышенко о планах расширения гуманитарного сотрудничества стран.
"Ты так хорошо по-русски (говоришь - ред.), непохоже, что это для тебя иностранный язык, у тебя произношение абсолютно чистое, без акцента ты говоришь... наверное из-за того, что ты виолончелистка, у тебя очень хороший музыкальный слух. Поэтому мелодику русского языка можешь правильно воспроизвести. А сложный русский язык?" , - задал вопрос Чернышенко.
«
"Да, особенно буква "ы", я до сих пор не могу правильно ее говорить" , - сказала Таж.
На вопрос вице-премьера, думала ли она о поступлении в российский вуз, школьница ответила, что ее подруга советует поступать в РУДН, и она хочет так и сделать через 2 года – после окончания школы. Таж сказала, что хотела бы стать врачом. Чернышенко отметил, что "РУДН - топовый вуз", где учится много иностранцев, и что сейчас университет расширяет практическую базу за счет присоединения большой городской клиники. Вице-премьер добавил, что в случае, если желание поступить в РУДН не пропадет, он поговорит с ректором, чтобы девочка могла больше узнать о возможностях вуза. Он также порекомендовал Таж не бросать занятия виолончелью.
В понедельник в "Артеке" прошла финальная церемония всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран в возрасте от 14 до 17 лет. Всего на международную смену в "Артек" приехали дети из 60 стран мира.
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