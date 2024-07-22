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Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер - РИА Новости, 22.07.2024
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14:28 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/britanija-1961224138.html
Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер
Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер - РИА Новости, 22.07.2024
Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер
Великобритания будет сотрудничать с любым политиком, который придет к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре, заявил в понедельник британский... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:28
2024-07-22T14:28
в мире
сша
великобритания
фарнборо
кир стармер
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Великобритания будет сотрудничать с любым политиком, который придет к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре, заявил в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер. Накануне американский лидер Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Мы будем работать с любым президентом, которого изберёт американский народ, как и следует ожидать", - сказал Стармер в ходе выступления на авиасалоне Фарнборо. Трансляцию вела газета Telegraph на своём Youtube-канале. Британский премьер заявил, что именно Демократической партии предстоит выдвинуть кандидата для участия в президентской гонке, а затем жителям страны избрать своего президента. "Мой подход будет заключаться в том, чтобы уважать этот процесс принятия решения", - добавил он. Стармер также заверил, что США продолжают оставаться надежным союзником Британии.
https://ria.ru/20240719/britanija-1960830491.html
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сша
великобритания
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в мире, сша, великобритания, фарнборо, кир стармер, джо байден, камала харрис
В мире, США, Великобритания, Фарнборо, Кир Стармер, Джо Байден, Камала Харрис
Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер

Премьер Стармер: Британия будет сотрудничать с любым президентом США

© AP Photo / Kin Cheung Кир Стармер
 Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Великобритания будет сотрудничать с любым политиком, который придет к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре, заявил в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер.
Накануне американский лидер Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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19 июля, 20:13
«
"Мы будем работать с любым президентом, которого изберёт американский народ, как и следует ожидать", - сказал Стармер в ходе выступления на авиасалоне Фарнборо. Трансляцию вела газета Telegraph на своём Youtube-канале.
Британский премьер заявил, что именно Демократической партии предстоит выдвинуть кандидата для участия в президентской гонке, а затем жителям страны избрать своего президента.
«
"Мой подход будет заключаться в том, чтобы уважать этот процесс принятия решения", - добавил он.
Стармер также заверил, что США продолжают оставаться надежным союзником Британии.
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В миреСШАВеликобританияФарнбороКир СтармерДжо БайденКамала Харрис
 
 
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