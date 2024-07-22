https://ria.ru/20240722/britanija-1961224138.html

Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер

Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер - РИА Новости, 22.07.2024

Британия будет сотрудничать с любым президентом США, заявил премьер

Великобритания будет сотрудничать с любым политиком, который придет к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре, заявил в понедельник британский... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:28

2024-07-22T14:28

2024-07-22T14:28

в мире

сша

великобритания

фарнборо

кир стармер

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Великобритания будет сотрудничать с любым политиком, который придет к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре, заявил в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер. Накануне американский лидер Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Мы будем работать с любым президентом, которого изберёт американский народ, как и следует ожидать", - сказал Стармер в ходе выступления на авиасалоне Фарнборо. Трансляцию вела газета Telegraph на своём Youtube-канале. Британский премьер заявил, что именно Демократической партии предстоит выдвинуть кандидата для участия в президентской гонке, а затем жителям страны избрать своего президента. "Мой подход будет заключаться в том, чтобы уважать этот процесс принятия решения", - добавил он. Стармер также заверил, что США продолжают оставаться надежным союзником Британии.

https://ria.ru/20240719/britanija-1960830491.html

https://ria.ru/20240722/kandidat-1961137260.html

сша

великобритания

фарнборо

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в мире, сша, великобритания, фарнборо, кир стармер, джо байден, камала харрис