https://ria.ru/20240722/boykot-1961250881.html

Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии

Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.07.2024

Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:51

2024-07-22T15:51

2024-07-22T15:51

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пекин

антонио таяни

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владимир путин

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РИМ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии в конце августа. "Большинство стран выступает за разделение институциональных аспектов от политических. Несогласие с позицией венгерского правительства не означает, что не нужно уважать Венгрию и не участвовать в неформальных советах в Венгрии. Нужно ехать в Будапешт и говорить о несогласии с решениями этого правительства. Это обеспечит гарантии всем будущим председательствам в ЕС", - заявил Таяни журналистам на полях совета МИД ЕС в Брюсселе. Трансляцию его выступления вел сайт Еврокомиссии. По его словам, каждая страна ЕС будет решать, на каком уровне участвовать во встрече в Будапеште. Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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