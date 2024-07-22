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Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.07.2024
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15:51 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/boykot-1961250881.html
Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии
Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.07.2024
Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:51
2024-07-22T15:51
в мире
венгрия
москва
пекин
антонио таяни
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
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РИМ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии в конце августа. "Большинство стран выступает за разделение институциональных аспектов от политических. Несогласие с позицией венгерского правительства не означает, что не нужно уважать Венгрию и не участвовать в неформальных советах в Венгрии. Нужно ехать в Будапешт и говорить о несогласии с решениями этого правительства. Это обеспечит гарантии всем будущим председательствам в ЕС", - заявил Таяни журналистам на полях совета МИД ЕС в Брюсселе. Трансляцию его выступления вел сайт Еврокомиссии. По его словам, каждая страна ЕС будет решать, на каком уровне участвовать во встрече в Будапеште. Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
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в мире, венгрия, москва, пекин, антонио таяни, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, мид италии, еврокомиссия, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Антонио Таяни, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, МИД Италии, Еврокомиссия, Визит Орбана в Россию
Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии

Глава МИД Италии Таяни выступил против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии в конце августа.
«
"Большинство стран выступает за разделение институциональных аспектов от политических. Несогласие с позицией венгерского правительства не означает, что не нужно уважать Венгрию и не участвовать в неформальных советах в Венгрии. Нужно ехать в Будапешт и говорить о несогласии с решениями этого правительства. Это обеспечит гарантии всем будущим председательствам в ЕС", - заявил Таяни журналистам на полях совета МИД ЕС в Брюсселе. Трансляцию его выступления вел сайт Еврокомиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
По его словам, каждая страна ЕС будет решать, на каком уровне участвовать во встрече в Будапеште.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
 
В миреВенгрияМоскваПекинАнтонио ТаяниВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзМИД ИталииЕврокомиссияВизит Орбана в Россию
 
 
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