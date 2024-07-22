Италия выступила против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии
Глава МИД Италии Таяни выступил против бойкота встречи глав МИД ЕС в Венгрии
Логотип Евросоюза . Архивное фото
РИМ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не согласен с идеей ряда европейских стран бойкотировать встречу министров иностранных дел ЕС в Венгрии в конце августа.
«
"Большинство стран выступает за разделение институциональных аспектов от политических. Несогласие с позицией венгерского правительства не означает, что не нужно уважать Венгрию и не участвовать в неформальных советах в Венгрии. Нужно ехать в Будапешт и говорить о несогласии с решениями этого правительства. Это обеспечит гарантии всем будущим председательствам в ЕС", - заявил Таяни журналистам на полях совета МИД ЕС в Брюсселе. Трансляцию его выступления вел сайт Еврокомиссии.
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
По его словам, каждая страна ЕС будет решать, на каком уровне участвовать во встрече в Будапеште.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.