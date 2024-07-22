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На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024
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08:56 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html
На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России
На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024
На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России
Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:56
2024-07-22T08:56
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", — указал Боуз.В середине июня Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Накануне Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет Путин.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, политика
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Политика
На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России

Боуз: Зеленскому уже сообщили, что ему придется идти на переговоры с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", — указал Боуз.
В середине июня Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Накануне Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет Путин.
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