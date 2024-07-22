https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html

На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России

На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024

На Западе раскрыли причину неожиданного хода Зеленского в отношении России

Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:56

2024-07-22T08:56

2024-07-22T08:56

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", — указал Боуз.В середине июня Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Накануне Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет Путин.

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961043445.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, политика