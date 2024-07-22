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Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева - РИА Новости, 22.07.2024
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19:53 22.07.2024 (обновлено: 20:13 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева - РИА Новости, 22.07.2024
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:53
2024-07-22T20:13
в мире
венгрия
киев
жозеп боррель
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для Украины."Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они (Венгрия - ред.) могут разблокировать их (средства - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html
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в мире, венгрия, киев, жозеп боррель, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Киев, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева

Боррель заявил, что потерял надежду на разблокировку Венгрией средств для Киева

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для Украины.
«
"Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они (Венгрия - ред.) могут разблокировать их (средства - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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