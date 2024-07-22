https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html

Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева

Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева - РИА Новости, 22.07.2024

Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:53

2024-07-22T19:53

2024-07-22T20:13

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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для Украины."Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они (Венгрия - ред.) могут разблокировать их (средства - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html

венгрия

киев

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Наталья Макарова

в мире, венгрия, киев, жозеп боррель, украина, евросоюз, еврокомиссия