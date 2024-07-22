https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева - РИА Новости, 22.07.2024
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:53
2024-07-22T19:53
2024-07-22T20:13
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потерял надежду на то, что Венгрия разблокирует использование средств европейского фонда мира на оружие для Украины."Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они (Венгрия - ред.) могут разблокировать их (средства - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, киев, жозеп боррель, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Киев, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Боррель заявил, что потерял надежду на разблокировку Венгрией средств для Киева