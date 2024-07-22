https://ria.ru/20240722/bolgarija-1961297984.html
Болгария сообщила об излишках боеприпасов и намерена предложить их Киеву
Болгария сообщила об излишках боеприпасов и намерена предложить их Киеву - РИА Новости, 22.07.2024
Болгария сообщила об излишках боеприпасов и намерена предложить их Киеву
Болгария предложит Украине боеприпасы и оборудование, которые были признаны излишними или ненужными для болгарской армии, сообщил министр обороны технического... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:14
2024-07-22T18:14
2024-07-22T18:14
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Болгария предложит Украине боеприпасы и оборудование, которые были признаны излишними или ненужными для болгарской армии, сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов. "Мы провели анализ и расчеты. Оказалось, у армии есть то, что избыточно и ненужно. Эти излишки, некоторые боеприпасы определенных типов, могут быть предоставлены Украине", - заявил министр, которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР). По словам Запрянова, правительству предстоит принять решение о выделении пакета "излишков", затем согласовать помощь с союзниками и Украиной, а также обеспечить логистику. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Болгария, Сергей Лавров, НАТО
Болгария сообщила об излишках боеприпасов и намерена предложить их Киеву
Минобороны Болгарии: излишние боеприпасы армии могут быть предоставлены Украине