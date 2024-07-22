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Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024
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20:26 22.07.2024
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Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН
Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024
Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН
Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:26
2024-07-22T20:26
в мире
цены на нефть
сша
китай
лаос
энтони блинкен
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в понедельник госдепартамент. "Когда он приедет в регион, особенно для участия в этих многосторонних мероприятиях, мы ожидаем, что у него будет возможность пообщаться с Ван И, и мы сообщим об этом более подробную информацию по мере приближения к остановке (в его турне по Азии – ред.)", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР. На прошлой неделе Китай заявил, что приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном вооружения Тайваню. Пекин отметил, что готов поддерживать взаимодействие с США, но последние должны уважать их ключевые интересы.
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в мире, цены на нефть, сша, китай, лаос, энтони блинкен, ван и (политик)
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Лаос, Энтони Блинкен, Ван И (политик)
Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН

Госдеп: ожидается, что Блинкен пообщается с главой МИД Китая Ван И в Лаосе

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в понедельник госдепартамент.
«
"Когда он приедет в регион, особенно для участия в этих многосторонних мероприятиях, мы ожидаем, что у него будет возможность пообщаться с Ван И, и мы сообщим об этом более подробную информацию по мере приближения к остановке (в его турне по Азии – ред.)", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР.
На прошлой неделе Китай заявил, что приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном вооружения Тайваню. Пекин отметил, что готов поддерживать взаимодействие с США, но последние должны уважать их ключевые интересы.
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В миреЦены на нефтьСШАКитайЛаосЭнтони БлинкенВан И (политик)
 
 
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