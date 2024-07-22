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Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН

Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024

Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:26

2024-07-22T20:26

2024-07-22T20:26

в мире

цены на нефть

сша

китай

лаос

энтони блинкен

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в понедельник госдепартамент. "Когда он приедет в регион, особенно для участия в этих многосторонних мероприятиях, мы ожидаем, что у него будет возможность пообщаться с Ван И, и мы сообщим об этом более подробную информацию по мере приближения к остановке (в его турне по Азии – ред.)", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР. На прошлой неделе Китай заявил, что приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном вооружения Тайваню. Пекин отметил, что готов поддерживать взаимодействие с США, но последние должны уважать их ключевые интересы.

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сша

китай

лаос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, китай, лаос, энтони блинкен, ван и (политик)