Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН
Госдеп: ожидается, что Блинкен пообщается с главой МИД Китая Ван И в Лаосе
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, пообщается с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе во время министерской встречи АСЕАН, сообщил в понедельник госдепартамент.
«
"Когда он приедет в регион, особенно для участия в этих многосторонних мероприятиях, мы ожидаем, что у него будет возможность пообщаться с Ван И, и мы сообщим об этом более подробную информацию по мере приближения к остановке (в его турне по Азии – ред.)", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР.
На прошлой неделе Китай заявил, что приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном вооружения Тайваню. Пекин отметил, что готов поддерживать взаимодействие с США, но последние должны уважать их ключевые интересы.
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
23 апреля, 07:44