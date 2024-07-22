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Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:14
2024-07-22T01:14
2024-07-22T01:14
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джо байден
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.00 мск дорожал на 1,62% за сутки - до 68 216 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,6% - в среднем до 68 211 долларов. Динамика также приводится за сутки. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, экономика
США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Экономика
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Биткоин дорожает на 1,6 процента после выхода Байдена из президентской гонки
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.00 мск дорожал на 1,62% за сутки - до 68 216 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,6% - в среднем до 68 211 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис
. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.