https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html

Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:09

2024-07-22T07:09

2024-07-22T08:50

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем", — уточнили в ведомстве.Еще 17 дронов сбили над Черным и Азовским морями.По информации МЧС Краснодарского края, при падении обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты локализовали и ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, смоленская область, россия, вооруженные силы рф