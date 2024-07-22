https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:09
2024-07-22T07:09
2024-07-22T08:50
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем", — уточнили в ведомстве.Еще 17 дронов сбили над Черным и Азовским морями.По информации МЧС Краснодарского края, при падении обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты локализовали и ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, смоленская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России