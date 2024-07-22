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Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 22.07.2024 (обновлено: 08:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:09
2024-07-22T08:50
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем", — уточнили в ведомстве.Еще 17 дронов сбили над Черным и Азовским морями.По информации МЧС Краснодарского края, при падении обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты локализовали и ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, смоленская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем", — уточнили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Еще 17 дронов сбили над Черным и Азовским морями.
По информации МЧС Краснодарского края, при падении обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты локализовали и ликвидировали открытое горение.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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